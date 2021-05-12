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Доллар приблизился к минимуму за пять месяцев утром 12 мая на БВФБ

12.05.2021 11:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Доллар приблизился к минимуму за пять месяцев утром 12 мая на БВФБ
Иллюстративное фото
Первые торги после длинных выходных открылись снижением курса доллара до минимума за 142 дня.

Стоимость корзины валют пока не изменилась. Сейчас она находится на минимуме за 142 дня вместе с долларом.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По информации banki24.by на 10:31:

Курс доллара снизился ещё на 0,0029 BYN до 2,5325 BYN/USD — минимума почти за 5 месяцев.

Доллар дешевеет уже четвёртый день. За это время его стоимость снизилась на 0,0355 BYN.

Курс евро вырос на 0,0087 BYN до 3,0702 BYN/EUR.

Евро прервал серию из шести снижений подряд, за время которой его курс упал на 0,0437 BYN до минимума за 162 дня. До минимума за полгода не хватило меньше трёх недель.

Курс российского рубля опустился на 0,0026 BYN до 3,4180 BYN/100 RUB.

Московская биржа


Утром в среду доллар торгуется на бирже на уровне 74,07 российских рублей. Напомним, что 7 мая вечером доллар опускался до 73,56 российских рублей — минимума почти за два месяца.

Курс евро поднялся до 89,86 RUB/EUR. Евро утром 10 мая опускался до уровня 89,38 российских рублей — минимума с начала апреля.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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