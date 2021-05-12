Источник материала: UDF



Иллюстрация: dw.com

«Общество США еще не готово избрать женщину»

Фото: AFP

«Мне кажется, что общество США еще не готово избрать женщину, даже такую опытную, как Клинтон», — заявил руководитель Беларуси.

«Президентом будет Порошенко»





Коллаж: Comments.ua

«Президентом будет Порошенко. Он выйдет во второй тур. Может быть, с Зеленским, может, еще с кем-то. И тот, кто проголосовал за Зеленского, наверное, за него же и проголосует вновь. А те, кто за других, — отдадут голоса Порошенко. Я говорю не абсолютно точно. Но думаю, просчитывая все варианты, что Петр Алексеевич эту должность сохранит», — заявил руководитель Беларуси.

«Я сказал то, что думаю. Если ты не знаешь, за кого голосовать, — не голосуй. Зачем ты голосуешь, зачем рискуешь? Нет, он (говорят) Порошенко поддерживает. Как будто Порошенко у меня друг, а Зеленский враг», — сказал руководитель Беларуси.

«Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко».

«Я уверен, что Игорь победит на этих выборах»





Фото: president.gov.by

«Я уверен, что Игорь победит на этих выборах, я так думаю. Не потому, что он мой друг. Потому что народ Молдовы – очень прагматичные люди», – сказал руководитель Беларуси.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Какой из Лукашенко прогнозист: кому он прочил победу на выборах и что из этого вышло Его самые яркие прогнозы касались результатов президентских выборов в других странах.

регулярно делает прогнозы по разным поводам. По всей видимости, он убежден, что хорошо разбирается в том или ином предмете. Кроме того, видно его желание продемонстрировать окружающим свою информированность.Самые яркие прогнозы касались результатов президентских выборов в других странах.рассказывает, кому Лукашенко прочил победу и что получалось в реальности.Спойлер: прогнозист из него не очень.В 2016 году Лукашенко сумел удивить многих, угадав, что президентские выборы в США выиграет. В тот момент даже в самой Америке считалось, чтоявляется фаворитом, а Трамп интересен избирателем только как тролль.Спустя четыре года Лукашенко попытался повторить свою трюк. Осенью прошлого года в телефонном разговоре с Госсекретаремон пожелал успехов на выборах Трампу. Но на этот раз победу тот одержать не смог.Руководитель Беларуси был так расстроен, что назвал президентские выборы в США «издевательством над демократией».А случайность точного прогноза Лукашенко в 2016 году подтвердили события прошлого года в нашей стране. Ведь, говоря о шансах Клинтон, он также заявлял, что и в Беларуси общество не готово избрать женщину-президента ввиду полномочий, которыми наделяет главу государства конституция. В реальности белорусы массово проголосовали заВесной 2019 года Лукашенко публично спрогнозировал, что на президентских выборах в Украине победит действующий президентЕго прогноз многих возмутил в соседней стране: его посчитали поддержкой Порошенко и вмешательством во внутренние дела. Лукашенко пришлось оправдываться.Уже после первого тура Лукашенко заявил:И, как известно, промахнулся. Владимир Зеленский получил 73% голосов.Полгода назад Лукашенко вновь словно потянули за язык. Он сделал прогноз о результатах президентских выборов в Молдове.В реальности прагматичные люди избрали, выступающую на европейский вектор развития страны, а не российский. Во втором туре она набрала 57,7 % голосов.Прогноз Лукашенко, безусловно, не мог помочь развитию отношений с Молдовой – совсем наоборот.А на прошлой неделе руководитель Беларуси еще больше взбесил новые власти этой страны, приняв бывшего президента Додона в своей резиденции.И этот человек еще обвиняет других во вмешательства во внутренние дела…