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Какой из Лукашенко прогнозист: кому он прочил победу на выборах и что из этого вышло

12.05.2021 11:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Какой из Лукашенко прогнозист: кому он прочил победу на выборах и что из этого вышло
Иллюстрация: dw.com
Руководитель Беларуси не раз садился в лужу, желая показать свою информированность и глубокое понимание ситуации.

Александр Лукашенко регулярно делает прогнозы по разным поводам. По всей видимости, он убежден, что хорошо разбирается в том или ином предмете. Кроме того, видно его желание продемонстрировать окружающим свою информированность.

Самые яркие прогнозы касались результатов президентских выборов в других странах. UDF рассказывает, кому Лукашенко прочил победу и что получалось в реальности.

Спойлер: прогнозист из него не очень.

«Общество США еще не готово избрать женщину»



Какой из Лукашенко прогнозист: кому он прочил победу на выборах и что из этого вышло

Фото: AFP

В 2016 году Лукашенко сумел удивить многих, угадав, что президентские выборы в США выиграет Дональд Трамп. В тот момент даже в самой Америке считалось, что Хилари Клинтон является фаворитом, а Трамп интересен избирателем только как тролль.

«Мне кажется, что общество США еще не готово избрать женщину, даже такую опытную, как Клинтон», — заявил руководитель Беларуси.


Спустя четыре года Лукашенко попытался повторить свою трюк. Осенью прошлого года в телефонном разговоре с Госсекретарем Майком Помпео он пожелал успехов на выборах Трампу. Но на этот раз победу тот одержать не смог.

Руководитель Беларуси был так расстроен, что назвал президентские выборы в США «издевательством над демократией».

А случайность точного прогноза Лукашенко в 2016 году подтвердили события прошлого года в нашей стране. Ведь, говоря о шансах Клинтон, он также заявлял, что и в Беларуси общество не готово избрать женщину-президента ввиду полномочий, которыми наделяет главу государства конституция. В реальности белорусы массово проголосовали за Светлану Тихановскую.

«Президентом будет Порошенко»



Какой из Лукашенко прогнозист: кому он прочил победу на выборах и что из этого вышло

Коллаж: Comments.ua

Весной 2019 года Лукашенко публично спрогнозировал, что на президентских выборах в Украине победит действующий президент Петр Порошенко.

«Президентом будет Порошенко. Он выйдет во второй тур. Может быть, с Зеленским, может, еще с кем-то. И тот, кто проголосовал за Зеленского, наверное, за него же и проголосует вновь. А те, кто за других, — отдадут голоса Порошенко. Я говорю не абсолютно точно. Но думаю, просчитывая все варианты, что Петр Алексеевич эту должность сохранит», — заявил руководитель Беларуси.


Его прогноз многих возмутил в соседней стране: его посчитали поддержкой Порошенко и вмешательством во внутренние дела. Лукашенко пришлось оправдываться.

«Я сказал то, что думаю. Если ты не знаешь, за кого голосовать, — не голосуй. Зачем ты голосуешь, зачем рискуешь? Нет, он (говорят) Порошенко поддерживает. Как будто Порошенко у меня друг, а Зеленский враг», — сказал руководитель Беларуси.



Уже после первого тура Лукашенко заявил:

«Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко».


И, как известно, промахнулся. Владимир Зеленский получил 73% голосов.

«Я уверен, что Игорь победит на этих выборах»



Какой из Лукашенко прогнозист: кому он прочил победу на выборах и что из этого вышло

Фото: president.gov.by

Полгода назад Лукашенко вновь словно потянули за язык. Он сделал прогноз о результатах президентских выборов в Молдове.

«Я уверен, что Игорь победит на этих выборах, я так думаю. Не потому, что он мой друг. Потому что народ Молдовы – очень прагматичные люди», – сказал руководитель Беларуси.


В реальности прагматичные люди избрали Майю Санду, выступающую на европейский вектор развития страны, а не российский. Во втором туре она набрала 57,7 % голосов.

Прогноз Лукашенко, безусловно, не мог помочь развитию отношений с Молдовой – совсем наоборот.
А на прошлой неделе руководитель Беларуси еще больше взбесил новые власти этой страны, приняв бывшего президента Додона в своей резиденции.

И этот человек еще обвиняет других во вмешательства во внутренние дела…
 
 
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Его самые яркие прогнозы касались результатов президентских выборов в других странах.
 
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