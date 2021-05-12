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На пожаре в Столбцовском районе погибли четыре теленка

12.05.2021 11:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Происшествие случилось накануне днем на молочно-товарной ферме ОАО «Шашки» (деревня Дудки).

На пожаре в Столбцовском районе погибли четыре теленка
Фото носит иллюстративный характер

Как сообщили в МЧС, пожар произошел в индивидуальных домиках для содержания новорожденных телят (1х2 м каждый, расположены в два ряда по 12 штук).

В результате пожара погибли четыре теленка (возраст до 1 месяца), повреждены 12 домиков. До прибытия подразделений МЧС работниками хозяйства эвакуированы восемь телят.

 

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Происшествие случилось накануне днем на молочно-товарной ферме ОАО «Шашки» (деревня Дудки).
 
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