На пожаре в Столбцовском районе погибли четыре теленка

Происшествие случилось накануне днем на молочно-товарной ферме ОАО «Шашки» (деревня Дудки).



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Как сообщили в МЧС, пожар произошел в индивидуальных домиках для содержания новорожденных телят (1х2 м каждый, расположены в два ряда по 12 штук).

В результате пожара погибли четыре теленка (возраст до 1 месяца), повреждены 12 домиков. До прибытия подразделений МЧС работниками хозяйства эвакуированы восемь телят.