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Сергей Зикрацкий стал представителем Светланы Тихановской по правовым вопросам
Источник материала: Навiны
Известный белорусский адвокат Сергей Зикрацкий стал представителем Светланы Тихановской по правовым вопросам.
Как сообщает пресс-служба политика, юрист будет заниматься подготовкой, правовым анализом и оценкой документов, решений и заявлений, принимаемых в команде экс-кандидата в президенты.
Среди его обязанностей:
«Уверен, что почти каждый белорус за последний год ощутил на себе последствия правового дефолта, — заявил Зикрацкий. — Я как адвокат сталкивался с этим каждый день. Мой коллега Максим Знак, который оказывал юридическую помощь Светлане Тихановской ранее, прямо сейчас находится за решеткой. За решеткой по политическим мотивам находятся и сотни других белорусов. Перед нами стоит задача защищать права белорусов на международном уровне и подготовить концепцию реформы законодательства в самых различных сферах, чтобы внедрить их в новой Беларуси».
В свою очередь Тихановская заявила, что «режим делает все, чтобы закон подменить преступными понятиями».
«И лишение адвокатской лицензии Сергея Зикрацкого, как и репрессии над его коллегами, — очередной тому пример. Но я ценю, что профессионал с такой репутацией будет работать в моей команде. И верю, что его опыт поможет нам бороться за то, чтобы вернуть в Беларусь законность и освободить всех, кого бросили в тюрьму за одно лишь желание жить на свободе», — сказала она.
Сергей Зикрацкий высшее образование получил в Беларуси, дополнительное — в Великобритании, Латвии, Польше.
Специализировался на юридической помощи белорусскому бизнесу, медиа и IT-компаниям.
В 2020—2021 годах защищал на политически мотивированных процессах tut.by, журналистку телеканала «Белсат» Екатерину Андрееву, программного директора «Пресс-клуба» Аллу Шарко, был одним из защитников Максима Знака.
В конце марта Зикрацкого исключили из коллегии адвокатов, якобы он
3 мая в соцсетях Зикрацкий
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Известный белорусский адвокат Сергей Зикрацкий стал представителем Светланы Тихановской по правовым вопросам.
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