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Сергей Зикрацкий стал представителем Светланы Тихановской по правовым вопросам

12.05.2021 11:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Известный белорусский адвокат Сергей Зикрацкий стал представителем Светланы Тихановской по правовым вопросам.

Сергей Зикрацкий стал представителем Светланы Тихановской по правовым вопросам

Как сообщает пресс-служба политика, юрист будет заниматься подготовкой, правовым анализом и оценкой документов, решений и заявлений, принимаемых в команде экс-кандидата в президенты.

Среди его обязанностей:

  • работа с представителем Тихановской по конституционной реформе и спецпредставителем по выборам над проектом Избирательного кодекса и проектом Конституции;
  • работа с другими представителями по смежным вопросам;
  • разработка реформы правовых и институциональных механизмов по защите прав и свобод в соответствии с Конституцией и международными обязательствами Беларуси;
  • координация работы по вопросам универсальной юрисдикции, Международной платформе по ответственности (Dignity), искам в иностранных государствах против представителей режима, причастных к нарушениям прав человека;
  • взаимодействие с белорусскими правозащитными организациями, международными организациями и спецучреждениями системы ООН по вопросам прав человека в Беларуси.

«Уверен, что почти каждый белорус за последний год ощутил на себе последствия правового дефолта, — заявил Зикрацкий. — Я как адвокат сталкивался с этим каждый день. Мой коллега Максим Знак, который оказывал юридическую помощь Светлане Тихановской ранее, прямо сейчас находится за решеткой. За решеткой по политическим мотивам находятся и сотни других белорусов. Перед нами стоит задача защищать права белорусов на международном уровне и подготовить концепцию реформы законодательства в самых различных сферах, чтобы внедрить их в новой Беларуси».

В свою очередь Тихановская заявила, что «режим делает все, чтобы закон подменить преступными понятиями».

«И лишение адвокатской лицензии Сергея Зикрацкого, как и репрессии над его коллегами, — очередной тому пример. Но я ценю, что профессионал с такой репутацией будет работать в моей команде. И верю, что его опыт поможет нам бороться за то, чтобы вернуть в Беларусь законность и освободить всех, кого бросили в тюрьму за одно лишь желание жить на свободе», — сказала она.

Сергей Зикрацкий высшее образование получил в Беларуси, дополнительное — в Великобритании, Латвии, Польше.

Специализировался на юридической помощи белорусскому бизнесу, медиа и IT-компаниям.

В 2020—2021 годах защищал на политически мотивированных процессах tut.by, журналистку телеканала «Белсат» Екатерину Андрееву, программного директора «Пресс-клуба» Аллу Шарко, был одним из защитников Максима Знака.

В конце марта Зикрацкого исключили из коллегии адвокатов, якобы он не прошел внеплановую аттестацию квалификационной комиссии при Минюсте.

3 мая в соцсетях Зикрацкий сообщил о переезде в Вильнюс для участия в одном из пробелорусских проектов.

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Известный белорусский адвокат Сергей Зикрацкий стал представителем Светланы Тихановской по правовым вопросам.
 
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