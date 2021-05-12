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Литовский политолог: «В Беларуси не только люди запуганы, но и власть боится не меньше»

12.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

По антидемократическим показателям Беларусь с очень большой скоростью приближается к странам Центральной Азии. Такой вывод сделал Директор отдела Freedom House в Вильнюсе Витис Юрконис.

Литовский политолог: «В Беларуси не только люди запуганы, но и власть боится не меньше»

— Тенденции не утешительные. Мы увидели, что в Беларуси можно пострадать не только за свое мнение, но даже за упаковку от телевизора с расцветкой БЧБ людей арестовывают! За канадский флаг штрафуют, — напомнил политолог в эфире «Маланка Медиа». — Это какое-то уму непостижимое явление, которое, конечно, указывает на то, что в Беларуси на пределе все. Независимые журналисты находятся под очень большим давлением, многие уехали, часть задержана.

Еще один параметр — это юстиция. Тут вообще нет слов  — судебные дела практически печатаются, задержанных подвергают пыткам. Ну, и если вспомнить про один из триггеров этих массовых протестов — отсутствие выборов. То есть, выборов нет, юстиции нет, независимые СМИ под давлением, гражданское общество также. Очевидно, что по всем параментрам Беларусь приближается к тоталитарным системам стран Центральной Азии.

Более того, на фоне Европы, отметил политолог, Беларусь выглядит как Северная Корея.

— В этом рейтинге (Nations in Transit 2021) представлены страны постсоветского региона, Северной Кореи нет. Да, в Беларуси нет лагерей, но по всем параметрам, которые я перечислил, там самые низкие показатели, поэтому, по крайней мере в Европе, Беларусь выглядит как страна, которая недалека от Северной Кореи.

Но очевидно и другое, ситуация, когда доходит до маразма, как с упаковкой от телевизора, показывает, что не только люди запуганы, но и власть боится не меньше. У нее паранойя, и это очень неустойчивое положение, очень хрупкая ситуация, которая неминуемо приведет к тому, что режим рухнет. Это вопрос времени и они сами это понимают, и поэтому прибегают к таким действиям, — уверен политолог.

Витис Юрконис полагает, что в будущем неизбежна и смена вектора Беларуси на Запад.

— Исторически мы очень близки. Я думаю, что с будущей Беларусью у нас не будет соревнований, а мы будем партнерами. И сейчас в Литву вынужденно переезжают много людей, крупные компании, например, Wargaming и другие. Директор Гродненского хосписа узнала, что у нас в этой сфере есть проблемы и уже создает хоспис, и это показывает, насколько много неисчерпанного потенциала у белорусов.

При нынешней власти Беларусь приближается к Кремлю. Литва же старается делать все возможное для «Европейской Беларуси». И в этом плане мы не одни, этого хотят и Германия, и Швеция, и Нидерланды, и другие страны говорят о том, что это неизбежно произойдет. Это только вопрос времени, — считает литовский политолог.

 
 
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В Европе Беларусь выглядит как страна, которая недалека от Северной Кореи.
 
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