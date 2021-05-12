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«Запрет на наличку»: как выкручиваться белорусским ИП, которые закупаются в России
12.05.2021 11:35 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В среде предпринимателей не утихают
— Выявлять тех, кто все-таки купил товар за границей за наличку, будет Комитет государственного контроля (КГК) и его органы, так как валютный контроль — их полномочия.
Специалисты будут сопоставлять и анализировать информацию из разных источников:
«Наказание за „преступление“ — штрафы разной величины»
Последствия за нарушение запрета на расчет наличной валютой за пределами Беларуси будут связаны с самим проступком косвенно.
Вас могут оштрафовать за:
Что делать?
Потенциально несколько предпринимателей могут объединять свои усилия. То есть выбирать одного представителя и заключать с ним договор комиссии, согласно которому ИП производит закупку товара у поставщика из России оптом и расплачивается за партию в безналичном порядке.
По такому договору один ИП (комитент) поручает второму ИП (комиссионеру) что-то сделать в его интересах (купить товар, продать услуги и т.д.), но за свой счет.
Вся прелесть договора комиссии в том, что комиссионер не получает право собственности на товары.
Он лишь посредник, который размещает заказ, ведет расчеты с поставщиком (производителем), организует перевозку груза, получает товар и передает его комитенту. Владельцем товара всегда является комитент. А это значит, что при передаче от комиссионера комитенту товар не облагается налогами ни для первого, ни для второго.
Если ИП будут работать друг с другом по договору комиссии и закупаться в России, российский поставщик оформит все первичные документы на ИП-комиссионера. Это, как я уже говорила выше, не сделает ИП-комиссионера собственником товара, но автоматически приведет к необходимости выполнить некоторые налоговые обязанности согласно Налоговому кодексу (НК).
Вся схема взаимодействия ИП-комиссионера с ИП-комитентами при покупке товара у российского поставщика будет выглядеть так:
1. Для закупки товара в России по безналу ИП-комиссионер получает предварительную оплату от других ИП-комитентов.
2. Российский поставщик отгружает товар и выписывает все товаросопроводительные документы (универсальный передаточный акт, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, международную товарно-транспортную накладную (если доставку осуществляет российский поставщик) и т.д.) на имя ИП-комиссионера.
3. Российский поставщик продает товар с условием самовывоза, значит, ИП-комиссионер должен организовать его доставку в Беларусь. И, опять же, все транспортные документы выписывают на его имя, он же оплачивает перевозку.
4. При ввозе товара в Беларусь все без исключения импортеры (ИП или юрлица) должны уплатить в наши налоговые органы НДС. Согласно абз. 2 п. 3 ст. 139 НК, если товар ввозится по договору комиссии, ИП-комиссионер уплачивает НДС опять же как посредник. Но это налог ИП-комитента.
5. ИП-комиссионер также обязан отчитаться перед налоговыми органами Беларуси: составить налоговую декларацию по НДС, а также заявление на ввоз товара и уплату косвенных налогов.
6. Для передачи ИП-комитентам ввезенного из России товара ИП-комиссионер должен выписать каждому документ на отгрузку (товарную или товарно-транспортную накладную).
Если вашему ИП не с кем группироваться или есть другие причины, по которым вариант выше невозможно реализовать, поставку товара из России вполне можно провести через юрлицо - резидента Беларуси.
Не стоит сбрасывать со счетов силу коллективного интеллекта. Сейчас многие ипэшники и союзы предпринимателей обращаются к правительству с просьбой отменить решение Совмина или предложить ему альтернативу. Есть надежда, что это сработает.
В самом крайнем случае всегда можно открыть юрлицо в России. Это может не только стать легким решением проблемы с оплатой наличкой, но и послужит трамплином для расширения деятельности ИП.
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В среде предпринимателей не утихают обсуждения нового постановления белорусского Совмина, которое запрещает ипэшникам расплачиваться за товар за рубежом...
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