«Запрет на наличку»: как выкручиваться белорусским ИП, которые закупаются в России

Источник материала: ProBusiness

В среде предпринимателей не утихают обсуждения нового постановления белорусского Совмина, которое запрещает ипэшникам расплачиваться за товар за рубежом наличкой. Многие местные ИП закупаются в России, где контрагенты просто не готовы проводить незначительные суммы по безналу. Чем это может грозить рынку, мы уже рассказывали . А о том, что делать белорусским ИП с 9 июля 2021 года, кто будет контролировать исполнение нового постановления и главное — как будут наказывать нарушителей, спросили аудитора и налогового консультанта Татьяну Жилинскую.

Напомним, что согласно подп. 1.2 п. 1 пост. 212/5 ИП, зарегистрированным в Беларуси, было предоставлено право: — использовать наличную иностранную валюту для расчетов за пределами РБ по сделкам, предусматривающим импорт товаров, в сумме, не превышающей 100 базовых величин по каждому документу, подтверждающему поступление товаров на территорию РБ — покупать наличную иностранную валюту в банке, обменном пункте, кассе, терминале автоматического обмена валюты в порядке, установленном для осуществления валютно-обменных операций с участием физических лиц, для целей, указанных выше.

— Выявлять тех, кто все-таки купил товар за границей за наличку, будет Комитет государственного контроля (КГК) и его органы, так как валютный контроль — их полномочия.

Татьяна Жилинская

Кандидат экономических наук, аудитор, налоговый консультант, DipIFR (ACCA), директор «АйКью-Консалт»

Специалисты будут сопоставлять и анализировать информацию из разных источников:

Данные о налоговой деятельности ИП. В частности, об источниках поступления товаров, которые были проданы, и наличии документов на них. У «налоговиков» хранится много информации в электронной форме: начиная от налоговых деклараций до жалоб на ИП от физлиц, которые решили, что их права покупателей (потребителей) нарушены

Данные банков о движении денежных средств по счетам ИП

Внезапные рейдовые проверки с инвентаризацией товара и требованием предъявить документы на него

Контрольные закупки, контрольные заказы, в результате которых, опять же, могут попросить предъявить документы на товары

Данные мобильных телефонов о геолокации, информация с дорожных камер, видеонаблюдения на АЗС и т.д., из которой видно постоянное движение ИП на территорию России и обратно

Запрос информации у других ИП и юрлиц, которые имеют договорные отношения с конкретным ИП

Переписка по электронной почте, в мессенджерах и т.д.

Показания «добрых самаритян» в виде наемных работников ИП, конкурентов, просто соседей и т.д.



Фото: unsplash.com

«Наказание за „преступление“ — штрафы разной величины»

Последствия за нарушение запрета на расчет наличной валютой за пределами Беларуси будут связаны с самим проступком косвенно.

Вас могут оштрафовать за:

Отсутствие регистрации валютного договора (если ИП ведет дела с нерезидентами Беларуси и сумма сделки превышает 4000 базовых) — штраф на ИП до 10 базовых величин (по п. 2 ст. 12.2 КоАП)

Приобретение, хранение, транспортировку, использование в производстве и реализацию товара без сопроводительных документов — штраф на ИП до 50% от стоимости партии или суммы выручки, полученной от ее реализации (по ст. 13.12 КоАП)

Непредоставление налоговой декларации (расчета) по НДС при ввозе товаров из России — штрафы разных размеров (по ст. 14.2 КоАП)

Неуплату НДС при ввозе товаров из России — штрафы по ст. 14.4 КоАП. Их размер зависит от обстоятельств и суммы неуплаченного НДС.

Что делать?

Потенциально несколько предпринимателей могут объединять свои усилия. То есть выбирать одного представителя и заключать с ним договор комиссии, согласно которому ИП производит закупку товара у поставщика из России оптом и расплачивается за партию в безналичном порядке.



Фото: unsplash.com

По такому договору один ИП (комитент) поручает второму ИП (комиссионеру) что-то сделать в его интересах (купить товар, продать услуги и т.д.), но за свой счет.

Вся прелесть договора комиссии в том, что комиссионер не получает право собственности на товары.

Он лишь посредник, который размещает заказ, ведет расчеты с поставщиком (производителем), организует перевозку груза, получает товар и передает его комитенту. Владельцем товара всегда является комитент. А это значит, что при передаче от комиссионера комитенту товар не облагается налогами ни для первого, ни для второго.

Если ИП будут работать друг с другом по договору комиссии и закупаться в России, российский поставщик оформит все первичные документы на ИП-комиссионера. Это, как я уже говорила выше, не сделает ИП-комиссионера собственником товара, но автоматически приведет к необходимости выполнить некоторые налоговые обязанности согласно Налоговому кодексу (НК).

Вся схема взаимодействия ИП-комиссионера с ИП-комитентами при покупке товара у российского поставщика будет выглядеть так:

1. Для закупки товара в России по безналу ИП-комиссионер получает предварительную оплату от других ИП-комитентов.

2. Российский поставщик отгружает товар и выписывает все товаросопроводительные документы (универсальный передаточный акт, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, международную товарно-транспортную накладную (если доставку осуществляет российский поставщик) и т.д.) на имя ИП-комиссионера.

3. Российский поставщик продает товар с условием самовывоза, значит, ИП-комиссионер должен организовать его доставку в Беларусь. И, опять же, все транспортные документы выписывают на его имя, он же оплачивает перевозку.

4. При ввозе товара в Беларусь все без исключения импортеры (ИП или юрлица) должны уплатить в наши налоговые органы НДС. Согласно абз. 2 п. 3 ст. 139 НК, если товар ввозится по договору комиссии, ИП-комиссионер уплачивает НДС опять же как посредник. Но это налог ИП-комитента.

5. ИП-комиссионер также обязан отчитаться перед налоговыми органами Беларуси: составить налоговую декларацию по НДС, а также заявление на ввоз товара и уплату косвенных налогов.

6. Для передачи ИП-комитентам ввезенного из России товара ИП-комиссионер должен выписать каждому документ на отгрузку (товарную или товарно-транспортную накладную).

Если вашему ИП не с кем группироваться или есть другие причины, по которым вариант выше невозможно реализовать, поставку товара из России вполне можно провести через юрлицо - резидента Беларуси.

Юрлицо — резидент Беларуси должно сотрудничать с поставщиком в России или быть готовым заключить с ним договор. Взаимоотношения между белорусским ИП и юрлицом также следует оформить договором комиссии, чтобы не плодить дополнительные объекты налогообложения и не уплачивать одни и те же налоги дважды.

Не стоит сбрасывать со счетов силу коллективного интеллекта. Сейчас многие ипэшники и союзы предпринимателей обращаются к правительству с просьбой отменить решение Совмина или предложить ему альтернативу. Есть надежда, что это сработает.

В самом крайнем случае всегда можно открыть юрлицо в России. Это может не только стать легким решением проблемы с оплатой наличкой, но и послужит трамплином для расширения деятельности ИП.

Читайте также