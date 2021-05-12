Журналиста TUT. BY Катерину Борисевич перевели из Жодино в СИЗО Могилева









Вероятнее всего, после Могилевского СИЗО ее этапируют в колонию в Гомеле, где отбывают наказание впервые осужденные женщины.





Катерину Борисевич судили за разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 178 УК) — по версии Генпрокуратуры, это «повышенная напряженность в обществе, создание атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждение граждан к агрессии и противоправным действиям». Также виновным по делу признан врач БСМП Артем Сорокин, он получил два года лишения свободы с отсрочкой на год и вышел на свободу после оглашения приговора. И Катерина, и Артем вину не признали.





Речь идет о статье Борисевич о смерти Романа Бондаренко — «Врач БСМП: «У Романа Бондаренко было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли», врач Сорокин дал комментарий о состоянии пациента.





Прокуратура подала протест на приговор в отношении Борисевич «ввиду мягкости назначенного наказания», однако Минский городской суд оставил приговор в силе — полгода лишения свободы.





Коллега TUT. BY была задержана 19 ноября 2020 года, все это время она содержалась в СИЗО (сначала в Минске , затем в Жодино), где один день приравнивается одному дню в колонии. Соответственно, 19 мая истекает срок заключения, Катерину должны освободить. Зачем понадобилось "прощальное" путешествие по колониям, непонятно.





Вероятнее всего, на свободу она выйдет из колонии в Гомеле, куда направляют впервые осужденных женщин. Пока же она временно находится в СИЗО Могилева.





Точные сроки перевода неизвестны, TUT. BY указывает оба адреса для корреспонденции:





Тюрьма № 4, 212 011, г. Могилев, ул. Крупской, 99А





ИК № 4, 246 035, г. Гомель , ул. Антошкина, 3





Поскольку 19 мая Катерина уже выйдет на свободу, лучше отправлять телеграммы или письма первым классом — они доходят быстрее.