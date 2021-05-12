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Журналиста TUT. BY Катерину Борисевич перевели из Жодино в СИЗО Могилева

12.05.2021 11:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как стало известно TUT.BY, на днях нашу коллегу Катерину Борисевич перевели из Жодинского СИЗО в Могилев. Катерина была осуждена на полгода лишения свободы по делу о «ноль промилле», срок заключения истекает 19 мая, то есть через неделю.



Вероятнее всего, после Могилевского СИЗО ее этапируют в колонию в Гомеле, где отбывают наказание впервые осужденные женщины.

Катерину Борисевич судили за разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 178 УК) — по версии Генпрокуратуры, это «повышенная напряженность в обществе, создание атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждение граждан к агрессии и противоправным действиям». Также виновным по делу признан врач БСМП Артем Сорокин, он получил два года лишения свободы с отсрочкой на год и вышел на свободу после оглашения приговора. И Катерина, и Артем вину не признали.

Речь идет о статье Борисевич о смерти Романа Бондаренко — «Врач БСМП: «У Романа Бондаренко было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли», врач Сорокин дал комментарий о состоянии пациента.

Прокуратура подала протест на приговор в отношении Борисевич «ввиду мягкости назначенного наказания», однако Минский городской суд оставил приговор в силе — полгода лишения свободы.

Коллега TUT. BY была задержана 19 ноября 2020 года, все это время она содержалась в СИЗО (сначала в Минске, затем в Жодино), где один день приравнивается одному дню в колонии. Соответственно, 19 мая истекает срок заключения, Катерину должны освободить. Зачем понадобилось "прощальное" путешествие по колониям, непонятно.

Вероятнее всего, на свободу она выйдет из колонии в Гомеле, куда направляют впервые осужденных женщин. Пока же она временно находится в СИЗО Могилева.

Точные сроки перевода неизвестны, TUT. BY указывает оба адреса для корреспонденции:

Тюрьма № 4, 212 011, г. Могилев, ул. Крупской, 99А

ИК № 4, 246 035, г. Гомель, ул. Антошкина, 3

Поскольку 19 мая Катерина уже выйдет на свободу, лучше отправлять телеграммы или письма первым классом — они доходят быстрее.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Как стало известно TUT.BY, на днях нашу коллегу Катерину Борисевич перевели из Жодинского СИЗО в Могилев. Катерина была осуждена на полгода лишения свободы по делу о...
 
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