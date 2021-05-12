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Власти придумали новый "оброк" для строителей

12.05.2021 11:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На общественное обсуждение вынесен проект указа Александра Лукашенко «О целевых отчислениях». Касается документ строительной отрасли.



 
Так, если указ будет подписан, все стройорганизации должны будут отдавать 0,07% от стоимости строительства, если финансирование идёт за государственный счёт. Если за счёт других средств — 0,09%. Учитывая, что строительство — вещь недешёвая, речь идёт о достаточно крупных суммах.

Причина, почему для строителей хотят ввести подобный сбор, простая: стройфирмы в теории должны отчислять средства организациям, которые следят за ценообразованием в сфере. Да, есть и такие, причём в каждой области и, конечно же, государственные. Но по законодательству таких отчислений можно избежать — вот строители и не спешили перечислять туда деньги.
 
 
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На общественное обсуждение вынесен проект указа Александра Лукашенко «О целевых отчислениях». Касается документ строительной отрасли.
 
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