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Власти придумали новый "оброк" для строителей
Источник материала: Партизан
На общественное обсуждение вынесен проект указа Александра Лукашенко «О целевых отчислениях». Касается документ строительной отрасли.
Так, если указ будет подписан, все стройорганизации должны будут отдавать 0,07% от стоимости строительства, если финансирование идёт за государственный счёт. Если за счёт других средств — 0,09%. Учитывая, что строительство — вещь недешёвая, речь идёт о достаточно крупных суммах.
Причина, почему для строителей хотят ввести подобный сбор, простая: стройфирмы в теории должны отчислять средства организациям, которые следят за ценообразованием в сфере. Да, есть и такие, причём в каждой области и, конечно же, государственные. Но по законодательству таких отчислений можно избежать — вот строители и не спешили перечислять туда деньги.
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На общественное обсуждение вынесен проект указа Александра Лукашенко «О целевых отчислениях». Касается документ строительной отрасли.
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