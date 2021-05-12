Иван Караичев: «Этот год – первый, когда возникла какая-то апатия к спорту. У вас нет такого ощущения?»









«Этот год – первый, когда возникла какая-то апатия к спорту. Проиграли 0:8 Бельгии, но это как будто не моя сборная. Динамовцы вышли в плей-офф КХЛ, ну и ладно. Ни периода не посмотрел. Сборная Захарова едет на чемпионат мира. Ну и пусть едет.





У вас нет такого ощущения?





Караичев. Однако жаль, что я сегодня не в Бресте. Четвертьфинал c БГК им. Мешкова – наверное, единственная отрада сегодня в нашем клубном спорте. Я уже предвкушаю родную атмосферу брестских трибун. Соперник – «Барселона». Жаль, что БГК выйдет явно не в оптимальном составе. Тем не менее, не пропустите: Беларусь 5, В 19.20 – превью, с 19.40 – трансляция. Посмотрите. А если можете – обязательно не пропустите вживую», – написал



