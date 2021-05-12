Жителю Слонима вернули Ford с гербом «Погоня» на капоте









Все произошло еще в начале апреля. Мужчину за рулем Ford Fiesta задержали правоохранительные органы на трассе М11.





«Учитывая, что подобная символика используется при проведении несанкционированных массовых мероприятий, а также конкретные обстоятельства в данной ситуации (его действия расценены как пикет) в отношении мужчины был составлен административный протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий», - тогда сообщала пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.





По решению суда он подвергнут взысканию в виде ареста сроком 7 суток, как орудие совершения правонарушения конфискован автомобиль «Форд Фиеста».





На днях популярный слонимский паблик сообщил, что «Гродненский областной суд отменил пункт о конфискации Слонимского суда. Машина у владельца».





Отметим, что в интернете многих комментаторов сразу удивило решение первого суда, ведь статья 24.23, по которой судили мужчину, не предусматривает наказания в виде конфискации орудия совершения правонарушения.