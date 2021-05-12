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Жителю Слонима вернули Ford с гербом «Погоня» на капоте

12.05.2021 11:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Месяц назад в Слониме у 31-летнего мужчины конфисковали Ford, на капоте которого был изображен герб «Погоня», а на крыше две белые полоски. Autogrodno.by стало известно, что легковушку мужчине вернули.



Все произошло еще в начале апреля. Мужчину за рулем Ford Fiesta задержали правоохранительные органы на трассе М11.

«Учитывая, что подобная символика используется при проведении несанкционированных массовых мероприятий, а также конкретные обстоятельства в данной ситуации (его действия расценены как пикет) в отношении мужчины был составлен административный протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий», - тогда сообщала пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

По решению суда он подвергнут взысканию в виде ареста сроком 7 суток, как орудие совершения правонарушения конфискован автомобиль «Форд Фиеста».

На днях популярный слонимский паблик сообщил, что «Гродненский областной суд отменил пункт о конфискации Слонимского суда. Машина у владельца».

Отметим, что в интернете многих комментаторов сразу удивило решение первого суда, ведь статья 24.23, по которой судили мужчину, не предусматривает наказания в виде конфискации орудия совершения правонарушения.
 
 
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Месяц назад в Слониме у 31-летнего мужчины конфисковали Ford, на капоте которого был изображен герб «Погоня», а на крыше две белые полоски. Autogrodno.by стало известно, что...
 
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