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Черногорию и Сербию примут в ЕС по новой методологии расширения союза

12.05.2021 11:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Совет Европейского Союза согласовал во вторник пересмотренную методологию расширения ЕС, которая будет применяться для присоединения к нему Черногории и Сербии.




"Надежная перспектива приема (в ЕС) - это важнейший фактор преобразований в регионе и новых возможностей для нашей коллективной безопасности и процветания", - заявила госсекретарь по европейским делам Португалии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, Ана Паула Закариаш. Ее цитирует "Интерфакс".

Она назвала процесс приема в ЕС западнобалканских стран "ключевым инструментом для продвижения демократии, верховенства права и соблюдения основных прав человека", которые, в свою очередь, служат двигателями экономического развития, социальной интеграции, способствуют региональному примирению и стабильности.

В пресс-релизе Совета ЕС, отмечается, что решение принято после того, как обе страны-кандидата выразили свое согласие с новой методологией. Эта методология основана на четырех основных элементах: более пристальном внимании к базовым реформам демократических институтов и государственного управления; усилении политического руководства процессом вступления ЕС; ускорении динамики подготовки; предсказуемости процесса на основе объективных критериев и строгой обусловленности.

В марте 2020 года Совет ЕС принял рекомендации Еврокомиссии, в которых наряду с подтверждением "европейской перспективы" для региона Западных Балкан, Брюссель призывал активизировать проходящий довольно вяло процесс, сделав его более предсказуемым, динамичным, политически управляемым и строго обусловленным. При этом он может быть обратимым в случае несоблюдения объективных критериев.

Переговоры о присоединении Черногории к ЕС начались в июне 2012 года, о присоединении Сербии - в январе 2014 года. Из республик бывшей Югославии полноправными членами Евросоюза являются Словения и Хорватия.
 
 
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Совет Европейского Союза согласовал во вторник пересмотренную методологию расширения ЕС, которая будет применяться для присоединения к нему Черногории и Сербии.
 
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