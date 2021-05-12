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Мужчина придумал экстравагантный (но работающий) способ подстричь кусты

12.05.2021 11:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Необычный способ быстро и без лишних усилий подстричь кусты на дачном участке изобрел герой этого ролика: мужчина прикрепил газонокосилку к ковшу экскаватора.

На видео видно, как ловко он орудует «газонокосилкоэкскаватором» — некоторые кусты уже ровно подстрижены, а сам изобретательный дачник не прикладывает особых усилий. Подписчики в TikTok обсуждают такой лайфхак: «Мой дед говорил: это не глупо, если это работает», «Работай умнее, а не сильнее», «Боже мой, я должен это попробовать».

@kingpromotor

 
 
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