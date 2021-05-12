Мужчина придумал экстравагантный (но работающий) способ подстричь кусты

Источник материала: Tut.by

Необычный способ быстро и без лишних усилий подстричь кусты на дачном участке изобрел герой этого ролика: мужчина прикрепил газонокосилку к ковшу экскаватора.

На видео видно, как ловко он орудует «газонокосилкоэкскаватором» — некоторые кусты уже ровно подстрижены, а сам изобретательный дачник не прикладывает особых усилий. Подписчики в TikTok обсуждают такой лайфхак: «Мой дед говорил: это не глупо, если это работает», «Работай умнее, а не сильнее», «Боже мой, я должен это попробовать».