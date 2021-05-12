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Инсайдер показал грядущий MacBook Air от Apple в разных цветах

12.05.2021 11:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно Apple представила ряд новых устройств, среди которых оказались и разноцветные моноблоки iMac. А теперь инсайдер Джон Проссер (John Prosser) опубликовал рендеры, как предполагается, следующей итерации ноутбука MacBook Air со схожим дизайном. Об этом пишет GSMArena.


Новый лэптоп якобы получится купить в семи цветах. При этом толщина девайса окажется одинаковой по всей площади, а клавиши могут быть белыми — если предположение окажется верным, то это будет первая модель MacBook с 2010 года с такими клавишами.


Если судить по рендерам, то тачпад станет чуть более продолговатым и при этом не таким широким — опять же, из-за изменившегося дизайна клавиатурного блока. По бокам панели — решетка динамиков, с правого угла — клавиша питания с сенсором Touch ID. А еще порты USB-C (всего две штуки) разместятся с обеих сторон ноутбука. Ранее в Bloomberg говорили, что новинка также получит разъем MagSafe для зарядки. Правда, на рендерах такого разъема — нет.






Нижняя панель MacBook Air якобы получит две продолговатые ножки, а не четыре отдельно стоящих, как в нынешней модели. А процессором для новинки выступит еще официально не анонсированный ARM-чип M2.

Проссер утверждает, что презентация такого MacBook Air состоится в конце этого или начале следующего года.

 
 
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Новый лэптоп якобы получится купить в семи цветах. При этом толщина девайса окажется одинаковой по всей площади, а клавиши могут быть белыми.
 
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