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Трагедия, которая вас шокирует. В Сети покажут один из самых популярных спектаклей Минска
Источник материала: Tut.by
Одну из лучших трагедий Республиканского театра белорусской драматургии
«Сіндром Медэі» — история о героине древнегреческих мифов Медее, живущей в наши дни. В античных сюжетах она убивает своих детей, чтобы отомстить мужу, а современная версия показывает, что и спустя столетия в отношениях людей ничего не меняется. В момент, когда рушится ее мир, отчаявшаяся женщина способна на страшные поступки. Что стоит за ними на самом деле — вот о чем пытаются говорить со зрителем автор пьесы Юлия Чернявская и режиссер спектакля Екатерина Аверкова.
В главной роли — заслуженная артистка Республики Беларусь Людмила Сидоркевич. В 2017 году, когда состоялась премьера, ее работа в этой постановке была отмечена призом за лучшую женскую роль на Республиканском фестивале национальной драматургии имени Винцента Дунина-Марцинкевича, а Гражина Быкова получила награду за лучшую женскую роль второго плана. В 2018 году на III Молодежном театральном форуме стран Содружества, Балтии и Грузии спектакль был удостоен специального приза жюри — за музыкальное решение и смелую попытку увидеть античную трагедию в XXI веке.
Многокамерная художественная съемка в высоком качестве позволит зрителю погрузиться в атмосферу театрального зала и увидеть все, что происходит на сцене, с разных ракурсов. Присоединиться к просмотру можно с любого устройства и в сети любого оператора после авторизации в приложении VOKA или на сайте voka.tv по номеру мобильного телефона.
Если у вас есть желание посмотреть спектакль вживую, на сцене РТБД его
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Одну из лучших трагедий Республиканского театра белорусской драматургии «Сіндром Медэі» покажут онлайн 13 мая. Трансляция спектакля начнется в Сети в 19.00 по...
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