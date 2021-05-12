Трагедия, которая вас шокирует. В Сети покажут один из самых популярных спектаклей Минска

Источник материала: Tut.by

Одну из лучших трагедий Республиканского театра белорусской драматургии «Сіндром Медэі» покажут онлайн 13 мая . Трансляция спектакля начнется в Сети в 19.00 по минскому времени и будет бесплатно доступна зрителям по всему миру.



Фото: rtbd.by

«Сіндром Медэі» — история о героине древнегреческих мифов Медее, живущей в наши дни. В античных сюжетах она убивает своих детей, чтобы отомстить мужу, а современная версия показывает, что и спустя столетия в отношениях людей ничего не меняется. В момент, когда рушится ее мир, отчаявшаяся женщина способна на страшные поступки. Что стоит за ними на самом деле — вот о чем пытаются говорить со зрителем автор пьесы Юлия Чернявская и режиссер спектакля Екатерина Аверкова.

В главной роли — заслуженная артистка Республики Беларусь Людмила Сидоркевич. В 2017 году, когда состоялась премьера, ее работа в этой постановке была отмечена призом за лучшую женскую роль на Республиканском фестивале национальной драматургии имени Винцента Дунина-Марцинкевича, а Гражина Быкова получила награду за лучшую женскую роль второго плана. В 2018 году на III Молодежном театральном форуме стран Содружества, Балтии и Грузии спектакль был удостоен специального приза жюри — за музыкальное решение и смелую попытку увидеть античную трагедию в XXI веке.



Фото: rtbd.by

Многокамерная художественная съемка в высоком качестве позволит зрителю погрузиться в атмосферу театрального зала и увидеть все, что происходит на сцене, с разных ракурсов. Присоединиться к просмотру можно с любого устройства и в сети любого оператора после авторизации в приложении VOKA или на сайте voka.tv по номеру мобильного телефона.

Если у вас есть желание посмотреть спектакль вживую, на сцене РТБД его покажут 13 мая и 30 июня, билеты все еще есть в продаже.

«Сіндром Медэі» онлайн Когда: 13 мая, 19.00

Где: в приложении VOKA или на сайте voka.tv

Сколько: бесплатно