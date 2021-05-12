Хозяин решил подшутить над собакой, которая не любит котов. Вот результат

Источник материала: Tut.by

Розыгрыш пса, который очень не любит котов, попал на видео. Ролик, где ретривер атакует хвостатого врага (а он оказывается лишь фигуркой животного), был опубликован в TikTok.

В начале видео собака пристально смотрит на «кота», который каким-то образом оказался на участке ее хозяина. Естественно, пес собирается атаковать недруга (тем более что он стоит в угрожающей позе — с поднятым хвостом). В итоге собака нападает на муляж, сбивает его и, кажется, понимает, что ее разыграли.