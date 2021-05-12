В Октябрьском районе в ДТП погиб мотоциклист

Источник материала: Tut.by

В Октябрьском районе произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста, сообщили в УВД.



Фото: УВД Гомельского облисполкома

Трагедия произошла поздно вечером 7 мая на дороге Октябрьский — Паричи — Речица.

35-летний мотоциклист на высокой скорости не справился с управлением, выехал на встречку, где столкнулся с Alfa Romeo.

Водитель мотоцикла погиб на месте.

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