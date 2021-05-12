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В Октябрьском районе в ДТП погиб мотоциклист
Источник материала: Tut.by
В Октябрьском районе произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста,
Трагедия произошла поздно вечером 7 мая на дороге Октябрьский — Паричи — Речица.
35-летний мотоциклист на высокой скорости не справился с управлением, выехал на встречку, где столкнулся с Alfa Romeo.
Водитель мотоцикла погиб на месте.
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35-летний мотоциклист на большой скорости не справился с управлением и выехал на встречку.
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