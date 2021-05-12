Какие курсы доллара и евро установили обменники

Источник материала: Tut.by

Курсы доллара на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 12 мая снижается. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что происходит на торгах 12 мая

На торгах курс доллара снизился на 0,17% — до 2,531 рубля (данные на 10.59), курс евро вырос на 0,3% — до 3,0707 рубля (данные на 10.51), а курс российского рубля упал на 0,06% — до 3,4186 рубля за 100 российских рублей (данные на 10.59).

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,575 рубля (Беларусбанк, БПС-Сбербанк), а ниже всего — 2,535 рубля (Технобанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в БСБ Банке — 2,532 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,11 рубля, а ниже всего — во Абсолютбанк, Белорусском народном банке, БСБ Банке — 3,075 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Белорусском народном банке, Франсабанке — 3,068 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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