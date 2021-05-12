ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Оплатить проезд по бесконтактной банковской карте в трамваях № 6 больше нельзя

12.05.2021 11:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Возможность оплатить проезд бесконтактной банковской картой в трамваях № 6 отменили с 11 мая. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-секретаря «Минсктранса».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В трамваях № 6 с мая 2019 года существовала возможность оплатить проезд банковской картой или смартфоном — это был проект БПС-Сбербанка. Правда, все это время он работал в тестовом режиме. Такая система есть и в метро, а после «обкатки» на трамваях 6-го маршрута ее планировали распространить на весь наземный транспорт.

Теперь опытную эксплуатацию завершили, рассказала пресс-секретарь «Минсктранса» Елена Громыко.

В процессе испытаний между двумя сторонами договора возникли технические разногласия, которые не были решены.

Напомним, «Минсктранс» системой с оплатой бесконтактными банковскими картами был недоволен — в основном из-за отложенного режима списывания платежей.

БПС-Сбербанк и платежная система Visa отвечали на претензии перевозчика: по их словам, по такому стандарту работает бесконтактная оплата в городском транспорте Нью-Йорка, Лондона и Москвы.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возможность оплатить проезд бесконтактной банковской картой в трамваях № 6 отменили с 11 мая. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жителю Слонима вернули Ford с гербом «Погоня» на капоте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by