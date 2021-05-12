Оплатить проезд по бесконтактной банковской карте в трамваях № 6 больше нельзя

Источник материала: Tut.by

Возможность оплатить проезд бесконтактной банковской картой в трамваях № 6 отменили с 11 мая. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-секретаря «Минсктранса».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В трамваях № 6 с мая 2019 года существовала возможность оплатить проезд банковской картой или смартфоном — это был проект БПС-Сбербанка. Правда, все это время он работал в тестовом режиме . Такая система есть и в метро, а после «обкатки» на трамваях 6-го маршрута ее планировали распространить на весь наземный транспорт.

Теперь опытную эксплуатацию завершили, рассказала пресс-секретарь «Минсктранса» Елена Громыко.

В процессе испытаний между двумя сторонами договора возникли технические разногласия, которые не были решены.

Напомним, «Минсктранс» системой с оплатой бесконтактными банковскими картами был недоволен — в основном из-за отложенного режима списывания платежей.

БПС-Сбербанк и платежная система Visa отвечали на претензии перевозчика: по их словам, по такому стандарту работает бесконтактная оплата в городском транспорте Нью-Йорка, Лондона и Москвы.