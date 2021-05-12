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Оплатить проезд по бесконтактной банковской карте в трамваях № 6 больше нельзя
Источник материала: Tut.by
Возможность оплатить проезд бесконтактной банковской картой в трамваях № 6 отменили с 11 мая. Об этом сообщает агентство
В трамваях № 6 с мая 2019 года существовала возможность оплатить проезд банковской картой или смартфоном — это был проект БПС-Сбербанка. Правда, все это время он работал в
Теперь опытную эксплуатацию завершили, рассказала пресс-секретарь «Минсктранса» Елена Громыко.
В процессе испытаний между двумя сторонами договора возникли технические разногласия, которые не были решены.
Напомним, «Минсктранс» системой с оплатой бесконтактными банковскими картами был
БПС-Сбербанк и платежная система Visa
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Возможность оплатить проезд бесконтактной банковской картой в трамваях № 6 отменили с 11 мая. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на...
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