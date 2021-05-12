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Один из лучших минских спектаклей этого сезона. Почему надо посмотреть «Записки юного врача»
Источник материала: Tut.by
«Молодой доктор, вчерашний студент, отправляется в провинциальную глубинку, чтобы стать главным и единственным врачом. Суровая деревенская реальность день за днем преподносит ему новые испытания. Преодолевая страх и сомнения, он помогает другим, но не в силах усмирить свою личную боль и навязчивые воспоминания. Юный врач попадает в морфиновый плен — мир иллюзий, таящий лишь временное успокоение». Так Белорусский государственный театр кукол анонсирует постановку
Медсестры, ожидающие нового доктора, делают уколы, кидая при этом шприцы, как дротики. Сам эскулап прыгает по челюсти, чтобы выбить зуб. А две ноги великана, покрытые пятнами, символизируют заболевание сифилисом. И все это под песни Александра Вертинского и Екатерины Аверковой.
Первое впечатление от «Записок юного врача» — это яркий, визуально эффектный спектакль с элементами «черного юмора», решенный в привычном для режиссера Евгения Корняга направлении физического театра. В нем основой драматургии становилось тело, а не текст; режиссер задавал жесткий каркас и четкую форму, заставлявшую актеров безукоризненно следовать в заложенном им фарватере. Эти черты были характерны предыдущим постановкам Корняга, поставленных в государственных коллективах, — речь о «Бетоне» (РТБД, 2017), «Сестрах Грайях» (Театр кукол в Молодечно, 2018) и
Фирменной «фишкой» Корняга являлась его лаконичность. Что его ранние постановки в собственном Korniag Theatre (например, «Спектакль № 7» или «Латентные мужчины»), что более поздние спектакли традиционно показывались без антракта.
Эти постановки, а также «Интервью с ведьмами» — предыдущая работа Корняга в столичном Театре кукол (2015) — пользовались зрительской любовью и получали лестные отзывы критиков. Ничего не мешало Евгению пойти по протоптанным дорожкам. Но он этого не сделал, существенно поменяв как стилистику, так и форму.
Смех, шутки и юмор, которым густо населен спектакль, — лишь его внешняя оболочка. «Записки юного врача» — это почти трехчасовое полотно, классическая «большая форма», созданная к тому же на основе литературного произведения. А еще это микс, где наряду с непосредственно театром кукол присутствуют элементы пластического и психологического театра, звучат зонги. Такая эволюция Корняга — признак зрелого мастера, для которого привыкание к чему-либо становится признаком застоя.
…Слева сцены — если смотреть из зрительного зала — склянки и лекарства. Именно в их заколдованный мир попадает доктор (Дмитрий Чуйков), «балующийся» морфием. Справа — лазарет с больными и умершими людьми, лежащими вповалку.
Такое решение художника Татьяны Нерсисян очень важно. Ведь акробатический аттракцион трюков, который демонстрирует доктор для спасения больных, — тут и поворот плода во время родов, и надрез горла, когда в него вставляется трубка (заметьте, все происходит не в крупном городе, а деревне!) — заставляет в какие-то моменты поверить в чудеса. Лазарет отрезвляет и заставляет понять: процесс врачевания происходит на фоне смерти. Она близка как никогда, в буквальном смысле таится за углом. Одно неверное движение доктора — и больной отправится к праотцам.
Непосредственно по центру сцены находится предмет, который — благодаря изобретательности Татьяны Нерсисян — превращается в неудобную кровать, на которой спит доктор, и в операционную; в ванную, которую герой Чуйкова может себе позволить раз в месяц, и в сани, на которых его отвозят к больной в другое село. Немного огорчает, что этот предмет находится в глубине сцены. Поэтому некоторые эпизоды — например, атака волков на сани докторов — видны лишь в общих чертах. Да и настоящей галереей человеческих типажей, созданной художницей для кукол, любуешься в том числе уже после постановки, просматривая фотографии. Ведь мест в первых рядах на всех не хватит.
Для своей постановки Евгений Корняг выбрал ранние произведения Михаила Булгакова. Речь о рассказах, которые сам писатель и исследователи его творчества объединили в цикл «Записки юного врача». Их инсценировка, осуществленная самим режиссером, получилось очень удачной: сюжеты этих рассказов грамотно нанизываются на общую сюжетную нить и постепенно все больше закручиваются в стремительную спираль. Выбранный Корнягом быстрый темп этого спектакля, а также нервная, напряженная музыка Екатерины Аверковой также оправданны: они полностью соответствует эпохе, нерву, ритму времени — как булгаковского, так и нашего.
В «Записках юного врача» лишь отдельные эпизоды — например, сцена чаепития — выступают как символ обычной жизни. После их завершения спираль страданий, жестокости и насилия начинает закручиваться снова.
В этом нет ничего удивительного, ведь конкретная дата в постановке звучит всего лишь один раз, да и то вскользь. Это 1918-й. За год до этого произошла Февральская революция, принесшая людям свободу, а потом Октябрьская, ставшая в чем-то контрреволюцией и запустившей механизм насилия. Идет Гражданская война, происходит белый и красный террор, причем во время последнего из них поводом для ареста или даже для расстрела может стать классовое происхождение. Дворянин? Священник? В расход.
Как жить в условиях, когда события не зависят от тебя, а сам ты бессилен? Как быть в ладу с собой, когда вокруг темная ночь и не видно просвета? Каждый герой спектакля по-своему решает для себя эту дилемму. Грубоватый фельдшер (актер Алексей Сенчило), судя по всему, даже не задумывается о таких вопросах.
А вот быстро повзрослевший главный герой выбирает в тот момент единственно возможный путь — теорию малых дел, жизнь в соответствии с моралью и нравственными принципами, спасение тех, на кого у них хватает сил. Но чего стоит доктору попытка жить нормальной жизнью? Ответ в сюжетной линии, связанной с морфием (одноименный рассказ примыкает к «Запискам юного врача»). Употребление этого наркотика — реальный факт в биографии Михаила Булгакова — способ забыть и забыться.
К чести Корняга, он не уходит в натуралистические подробности. Для его героя проблема с морфием носит, скорее, психологический характер. Страдания доктора — цена иллюзий, попыток убежать от реальности. Сделать вид, что ничего не поменялось. «Записки юного врача» показывают цену внешней вымученной улыбки людей, существующих в эпоху насилия и террора. А также становятся постановкой об иллюзии нормальной жизни, а также своеобразным гимном всем медикам, исполняющим свой долг в любые времена.
Alter ego доктора — героиня Екатерины Трофимук, воплотившая образ певицы кабаре. С этой женщиной главный герой имел отношения в годы студенчества. Она не замечает никаких проблем и живет радостями сегодняшнего дня. А еще героиня Трофимук становится ироничным комментатором происходящих событий (например, она поет доктору «Успокойся, юный неврастеник»), озвучивающим все его страхи и сомнения. Появление героини Трофимук — это еще и признак раздвоения личности, характерной для наркоманов.
Трех медсестер — точнее, сиделку, фельдшера и акушерку — воплощают, соответственно, актрисы Анна Господарик, Наталья Кот-Кузьма и Светлана Тимохина. В «Интервью с ведьмами» они исполняли роли главных героинь. Тут эти актрисы, создающие блестящий ансамбль, скорее, воплощают приземленных житейских ангелов, которые спасают доктора. Недаром первая жена Михаила Булгакова последовала за ним в деревню и спасала его от морфия. Наблюдать за их игрой — одно удовольствие. Поэтому немного жаль, что потенциал той же Тимохиной должным образом не используют в репертуаре Театра кукол.
«Записки юного врача» — однозначно, шаг вперед для всей команды, работавшей над этим спектаклем.
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«Молодой доктор, вчерашний студент, отправляется в провинциальную глубинку, чтобы стать главным и единственным врачом. Суровая деревенская реальность день за...
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