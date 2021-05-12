Один из лучших минских спектаклей этого сезона. Почему надо посмотреть «Записки юного врача»

Источник материала: Tut.by

«Молодой доктор, вчерашний студент, отправляется в провинциальную глубинку, чтобы стать главным и единственным врачом. Суровая деревенская реальность день за днем преподносит ему новые испытания. Преодолевая страх и сомнения, он помогает другим, но не в силах усмирить свою личную боль и навязчивые воспоминания. Юный врач попадает в морфиновый плен — мир иллюзий, таящий лишь временное успокоение». Так Белорусский государственный театр кукол анонсирует постановку «Записки юного врача» , о которой рассказывает театральный обозреватель TUT.BY Денис Мартинович.





Медсестры, ожидающие нового доктора, делают уколы, кидая при этом шприцы, как дротики. Сам эскулап прыгает по челюсти, чтобы выбить зуб. А две ноги великана, покрытые пятнами, символизируют заболевание сифилисом. И все это под песни Александра Вертинского и Екатерины Аверковой.

Первое впечатление от «Записок юного врача» — это яркий, визуально эффектный спектакль с элементами «черного юмора», решенный в привычном для режиссера Евгения Корняга направлении физического театра. В нем основой драматургии становилось тело, а не текст; режиссер задавал жесткий каркас и четкую форму, заставлявшую актеров безукоризненно следовать в заложенном им фарватере. Эти черты были характерны предыдущим постановкам Корняга, поставленных в государственных коллективах, — речь о «Бетоне» (РТБД, 2017), «Сестрах Грайях» (Театр кукол в Молодечно, 2018) и «Шлюбе з ветрам» (РТБД, 2019).





Фирменной «фишкой» Корняга являлась его лаконичность. Что его ранние постановки в собственном Korniag Theatre (например, «Спектакль № 7» или «Латентные мужчины»), что более поздние спектакли традиционно показывались без антракта.

Эти постановки, а также «Интервью с ведьмами» — предыдущая работа Корняга в столичном Театре кукол (2015) — пользовались зрительской любовью и получали лестные отзывы критиков. Ничего не мешало Евгению пойти по протоптанным дорожкам. Но он этого не сделал, существенно поменяв как стилистику, так и форму.





Смех, шутки и юмор, которым густо населен спектакль, — лишь его внешняя оболочка. «Записки юного врача» — это почти трехчасовое полотно, классическая «большая форма», созданная к тому же на основе литературного произведения. А еще это микс, где наряду с непосредственно театром кукол присутствуют элементы пластического и психологического театра, звучат зонги. Такая эволюция Корняга — признак зрелого мастера, для которого привыкание к чему-либо становится признаком застоя.

…Слева сцены — если смотреть из зрительного зала — склянки и лекарства. Именно в их заколдованный мир попадает доктор (Дмитрий Чуйков), «балующийся» морфием. Справа — лазарет с больными и умершими людьми, лежащими вповалку.





Такое решение художника Татьяны Нерсисян очень важно. Ведь акробатический аттракцион трюков, который демонстрирует доктор для спасения больных, — тут и поворот плода во время родов, и надрез горла, когда в него вставляется трубка (заметьте, все происходит не в крупном городе, а деревне!) — заставляет в какие-то моменты поверить в чудеса. Лазарет отрезвляет и заставляет понять: процесс врачевания происходит на фоне смерти. Она близка как никогда, в буквальном смысле таится за углом. Одно неверное движение доктора — и больной отправится к праотцам.

Непосредственно по центру сцены находится предмет, который — благодаря изобретательности Татьяны Нерсисян — превращается в неудобную кровать, на которой спит доктор, и в операционную; в ванную, которую герой Чуйкова может себе позволить раз в месяц, и в сани, на которых его отвозят к больной в другое село. Немного огорчает, что этот предмет находится в глубине сцены. Поэтому некоторые эпизоды — например, атака волков на сани докторов — видны лишь в общих чертах. Да и настоящей галереей человеческих типажей, созданной художницей для кукол, любуешься в том числе уже после постановки, просматривая фотографии. Ведь мест в первых рядах на всех не хватит.





Для своей постановки Евгений Корняг выбрал ранние произведения Михаила Булгакова. Речь о рассказах, которые сам писатель и исследователи его творчества объединили в цикл «Записки юного врача». Их инсценировка, осуществленная самим режиссером, получилось очень удачной: сюжеты этих рассказов грамотно нанизываются на общую сюжетную нить и постепенно все больше закручиваются в стремительную спираль. Выбранный Корнягом быстрый темп этого спектакля, а также нервная, напряженная музыка Екатерины Аверковой также оправданны: они полностью соответствует эпохе, нерву, ритму времени — как булгаковского, так и нашего.

В «Записках юного врача» лишь отдельные эпизоды — например, сцена чаепития — выступают как символ обычной жизни. После их завершения спираль страданий, жестокости и насилия начинает закручиваться снова.





В этом нет ничего удивительного, ведь конкретная дата в постановке звучит всего лишь один раз, да и то вскользь. Это 1918-й. За год до этого произошла Февральская революция, принесшая людям свободу, а потом Октябрьская, ставшая в чем-то контрреволюцией и запустившей механизм насилия. Идет Гражданская война, происходит белый и красный террор, причем во время последнего из них поводом для ареста или даже для расстрела может стать классовое происхождение. Дворянин? Священник? В расход.

Как жить в условиях, когда события не зависят от тебя, а сам ты бессилен? Как быть в ладу с собой, когда вокруг темная ночь и не видно просвета? Каждый герой спектакля по-своему решает для себя эту дилемму. Грубоватый фельдшер (актер Алексей Сенчило), судя по всему, даже не задумывается о таких вопросах.





А вот быстро повзрослевший главный герой выбирает в тот момент единственно возможный путь — теорию малых дел, жизнь в соответствии с моралью и нравственными принципами, спасение тех, на кого у них хватает сил. Но чего стоит доктору попытка жить нормальной жизнью? Ответ в сюжетной линии, связанной с морфием (одноименный рассказ примыкает к «Запискам юного врача»). Употребление этого наркотика — реальный факт в биографии Михаила Булгакова — способ забыть и забыться.

К чести Корняга, он не уходит в натуралистические подробности. Для его героя проблема с морфием носит, скорее, психологический характер. Страдания доктора — цена иллюзий, попыток убежать от реальности. Сделать вид, что ничего не поменялось. «Записки юного врача» показывают цену внешней вымученной улыбки людей, существующих в эпоху насилия и террора. А также становятся постановкой об иллюзии нормальной жизни, а также своеобразным гимном всем медикам, исполняющим свой долг в любые времена.





Alter ego доктора — героиня Екатерины Трофимук, воплотившая образ певицы кабаре. С этой женщиной главный герой имел отношения в годы студенчества. Она не замечает никаких проблем и живет радостями сегодняшнего дня. А еще героиня Трофимук становится ироничным комментатором происходящих событий (например, она поет доктору «Успокойся, юный неврастеник»), озвучивающим все его страхи и сомнения. Появление героини Трофимук — это еще и признак раздвоения личности, характерной для наркоманов.

Трех медсестер — точнее, сиделку, фельдшера и акушерку — воплощают, соответственно, актрисы Анна Господарик, Наталья Кот-Кузьма и Светлана Тимохина. В «Интервью с ведьмами» они исполняли роли главных героинь. Тут эти актрисы, создающие блестящий ансамбль, скорее, воплощают приземленных житейских ангелов, которые спасают доктора. Недаром первая жена Михаила Булгакова последовала за ним в деревню и спасала его от морфия. Наблюдать за их игрой — одно удовольствие. Поэтому немного жаль, что потенциал той же Тимохиной должным образом не используют в репертуаре Театра кукол.





«Записки юного врача» — однозначно, шаг вперед для всей команды, работавшей над этим спектаклем.

«Записки юного врача» 18+ Белорусский государственный театр кукол Режиссер: Евгений Корняг Художник: Татьяна Нерсисян Композитор: Екатерина Аверкова Следующие показы: 20 мая, 3, 17, 25 июня (19.00) Купить билет