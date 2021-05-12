Возлюбленную Илона Маска госпитализировали после съемок в телешоу

Источник материала: Sputnik Беларусь

Избранница миллиардера Илона Маска певица Граймс попала в больницу после съемок в популярном телешоу: об этом звезда рассказала в своем Instagram.

Роман Маска и Граймс начался пару лет назад в Twitter и неожиданно вылился в серьезные отношения с общим ребенком . Пара практически не выходит на публику вместе, и неожиданное решение сняться в новом выпуске Saturday Night Live порадовало поклонников, но привело к неожиданным последствиям.

Возлюбленную Маска госпитализировали прямо из студии телешоу: выход в свет спровоцировал у Граймс сильную паническую атаку. Об этом певица рассказала своим поклонникам спустя пару дней.

Граймс поделилась снимками, сделанными за кулисами шоу. На кадрах Граймс в образе принцессы позировала вместе с певицей Майли Сайрус, которая также стала приглашенной гостьей.

"Забыла опубликовать, так как довела себя до панической атаки и отправила в клинику после шоу. Было довольно страшно и я думаю, что пришло время начать терапию", - подписала снимок молодая мама.

Поклонники пожелали певице поскорее прийти в себя и попросили ее публиковать больше фото и умилительных видео с сыном. Напомним, что недавно сын Маска и Граймс записал свой первый музыкальный хит .

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