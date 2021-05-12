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На eBay разрешили продавать NFT – цифровыми версиями коллекционных предметов

12.05.2021 11:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Торговая площадка eBay разрешила продавать NFT-версии коллекционных предметов. На старте продавать такие могут лишь доверенные продавцы в ограниченном списке категорий товаров: коллекционные карточки, музыка, развлечения и искусство. С течением времени список может расшириться. Также в планах eBay развивать направление «блокчейн-коллекционирования».

Торговля NFT будет производиться обычными способами: банковской картой. Ранее eBay сообщала, что намерена добавить в список платежных средств криптовалюты, однако это отдельная история.

NFT означает non-fungible token — невзаимозаменяемый токен. Сам по себе токен — запись в блокчейне, технически он может содержать в себе любой цифровой контент. С помощью NFT можно покупать и продавать право на владение цифровым активом, подтвержденную уникальность которого и обеспечивает платформа.

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Теги: Курсы валют
 
 
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