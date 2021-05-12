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На eBay разрешили продавать NFT – цифровыми версиями коллекционных предметов
Источник материала: Onliner
Торговая площадка eBay
Торговля NFT будет производиться обычными способами: банковской картой. Ранее eBay сообщала, что намерена добавить в список платежных средств криптовалюты, однако это отдельная история.
NFT означает non-fungible token — невзаимозаменяемый токен. Сам по себе токен — запись в блокчейне, технически он может содержать в себе любой цифровой контент. С помощью NFT можно покупать и продавать право на владение цифровым активом, подтвержденную уникальность которого и обеспечивает платформа.
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