Первый блок БелАЭС выдал более 2 млрд киловатт-часов

Количество электроэнергии, произведенной на первом энергоблоке Белорусской АЭС, на 12 мая составляет 2 млрд 94,65 млн киловатт-часов, свидетельствуют обновленные данные на сайте Министерства энергетики.





Двухмиллиардный рубеж был преодолен вскоре после очередного включения энергоблока в сеть 6 мая.

Из 190 дней, прошедших с начала производства электричества, судя по информации Минэнерго о включениях и отключениях блока, он работал на различной мощности 101 день.

В последний раз блок был вне сети 6 апреля — 7 мая. Все это время на нем проводили «регламентные работы, предусмотренные этапом опытно-промышленной эксплуатации».

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