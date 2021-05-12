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Доллар падает на открытии торгов в среду

12.05.2021 11:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Первые на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись с падения американской валюты.

Доллар падает на открытии торгов в среду

Доллар падает на 0,0044 пункта — 2,531 белорусского рубля.

Сдает позиции и российский рубль. Минус составляет 0,002 пункта — 3,4186 белорусского рубля за 100 российских.

А вот евро показывает рост на 0,0092 пункта — 3,0707 белорусского рубля.

Ранее сообщалось, какие курсы были установленны сегодня утром в обменниках.

Напомним, на прошедшей рабочей неделе (3-7 мая) на БВФБ выросла лишь одна из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Курсы валют
 
 
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Первые на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись с падения американской валюты.
 
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