Доллар падает на открытии торгов в среду

Первые на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись с падения американской валюты.





Доллар падает на 0,0044 пункта — 2,531 белорусского рубля.

Сдает позиции и российский рубль. Минус составляет 0,002 пункта — 3,4186 белорусского рубля за 100 российских.

А вот евро показывает рост на 0,0092 пункта — 3,0707 белорусского рубля.

Ранее сообщалось, какие курсы были установленны сегодня утром в обменниках.

Напомним, на прошедшей рабочей неделе (3-7 мая) на БВФБ выросла лишь одна из пяти иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by .

Читайте также:

Использованы стоковые изображения от Depositphotos