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В Минске 17-летний парень после трех литров пива сел за руль Rover, врезался в столб и сбежал
Источник материала: Tut.by
Нетрезвый учащийся столичного лицея сел за руль и попал в аварию,
Происшествие случилось утром 11 мая. По предварительной информации, 17-летний парень ехал на Rover по улице Васнецова со стороны улицы Плеханова в направлении улицы Кулешова, не справился с управлением и врезался в столб. После этого он скрылся с места ДТП, но был задержан по месту жительства.
Инспекторы доставили парня на медосвидетельствование, которое показало 2,14 промилле алкоголя. По словам несовершеннолетнего, он выпил три литра пива и решил в машине «перегнать антифриз».
Нарушителя передали родителям, а автомобиль доставили на штрафстоянку. По факту произошедшего проводится проверка.
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Нарушителя передали родителям, а автомобиль доставили на штрафстоянку. По факту произошедшего проводится проверка.
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