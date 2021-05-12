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В Минске 17-летний парень после трех литров пива сел за руль Rover, врезался в столб и сбежал

12.05.2021 12:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нетрезвый учащийся столичного лицея сел за руль и попал в аварию, сообщили в ГАИ Минска.


Происшествие случилось утром 11 мая. По предварительной информации, 17-летний парень ехал на Rover по улице Васнецова со стороны улицы Плеханова в направлении улицы Кулешова, не справился с управлением и врезался в столб. После этого он скрылся с места ДТП, но был задержан по месту жительства.

Инспекторы доставили парня на медосвидетельствование, которое показало 2,14 промилле алкоголя. По словам несовершеннолетнего, он выпил три литра пива и решил в машине «перегнать антифриз».

Нарушителя передали родителям, а автомобиль доставили на штрафстоянку. По факту произошедшего проводится проверка.

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Теги: Минск
 
 
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Нарушителя передали родителям, а автомобиль доставили на штрафстоянку. По факту произошедшего проводится проверка.
 
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