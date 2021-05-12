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Егор Шарангович поделился секретом своего успеха в НХЛ

12.05.2021 12:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский форвард «Нью-Джерси» Егор Шарангович подвел итоги сезона, рассказал, когда присоединится к сборной Беларуси в Риге, а также очертил задачи на следующий год, пишет hockey.by.


Reuters

В 54 матчах нынешнего чемпионата Егор Шарангович набрал 30 (16+14) очков при 4 минутах штрафа и показателе полезности «-4». Белорус — третий бомбардир и третий снайпер «Нью-Джерси».

— В «Нью-Джерси» я научился тому, что нужно следовать системе, выполнять тренерскую установку, играть жестче в каждом матче. Если мы следуем всем указаниям тренера, мы выигрываем матчи. Если допускаем ошибки, то соперники в этой лиге сразу наказывают. Думаю, мы должны играть жестче и увереннее.

Ключом к успеху стала продуктивная летняя предсезонка. Я чувствовал себя отлично на протяжении всего сезона. Даже, можно сказать, двух сезонов — в КХЛ и НХЛ. Я был хорошо готов в физически, когда приехал в НХЛ.

Летом я работал над этими аспектами, над которыми посоветовал работать Марк Деннехи, главный тренер «Бингемтона». Работал над катанием, броском, физикой. Тренеры мне помогали. Но нужно работать больше, и я стану еще лучше в будущих сезонах.

Мне нравится играть с Хьюзом и Куокканеном. Джек — очень мастеровитый хоккеист. Когда у него есть возможность отдать мне передачу под бросок, он обязательно ее отдаст. Он удачно действует в средней зоне, зоне обороны. С Янне мы провели несколько матчей в АХЛ, а теперь отыграли больше половины сезона в НХЛ. У нас отличное взаимопонимание на льду. Думаю, наше звено действовало неплохо, но мы проиграли несколько матчей.

Как я тренировал бросок? Я работал на льду с Михаилом Грабовским на протяжении половины сезона, он мне очень помог. Но нужно трудиться еще больше. Этим летом буду работать над катанием, я должен стать быстрее. Здесь маленькие площадки, необходимо, чтобы первый шаг был еще быстрее. И, конечно, я буду еще больше работать над броском, мне нравится забрасывать.

Я собираюсь сыграть за сборную Беларуси на чемпионате мира — 2021. Отправлюсь в Ригу 14 мая. Два месяца лета, думаю, проведу в Беларуси, а в августе отправлюсь во Флориду, где живет мой агент.

Моя задача на следующий сезон — сыграть лучше, чем в этом году, — отметил Шарангович.

 
 
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Белорусский форвард «Нью-Джерси» Егор Шарангович подвел итоги сезона, рассказал, когда присоединится к сборной Беларуси в Риге, а также очертил задачи на...
 
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