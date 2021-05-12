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Стать абонентом А1 теперь можно удаленно, купив SIM-карту в обычном магазине
Источник материала: Tut.by
А1 представила комплект SIM-to-go, состоящий из SIM-карты с начальным балансом. Ее теперь можно приобрести не только в магазинах оператора, но и в розничных сетях. Зарегистрироваться в сети также получится удаленно, без посещения офиса оператора.
Комплект SIM-to-go стоит пять рублей, которые поступят на лицевой счет абонента сразу после его активации. Сама активация SIM-карты осуществляется на смартфоне в приложении «Мой А1» (доступно App Store и Play Market).
Далее уточняется: самостоятельная регистрация/активация SIM-to-go доступна только совершеннолетним гражданам Беларуси и состоит из нескольких шагов, которые последовательно предлагаются в приложении:
«Приобрести комплект SIM-to-go от А1 уже можно в 119 магазинах сетей-партнеров, расположенных в 41 городе Беларуси», — пишут в компании. Но на момент публикации заметки список партнеров ограничивается магазинами сетей «5 элемента», «Электросилы» и Mi.by.
Напомним, что подобный сервис с самостоятельной покупкой и регистрацией SIM-карты также доступен абонентам life:).
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Самостоятельная регистрация/активация SIM-to-go доступна только совершеннолетним гражданам Беларуси.
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