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Стать абонентом А1 теперь можно удаленно, купив SIM-карту в обычном магазине

12.05.2021 12:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

А1 представила комплект SIM-to-go, состоящий из SIM-карты с начальным балансом. Ее теперь можно приобрести не только в магазинах оператора, но и в розничных сетях. Зарегистрироваться в сети также получится удаленно, без посещения офиса оператора.


Комплект SIM-to-go стоит пять рублей, которые поступят на лицевой счет абонента сразу после его активации. Сама активация SIM-карты осуществляется на смартфоне в приложении «Мой А1» (доступно App Store и Play Market).

Далее уточняется: самостоятельная регистрация/активация SIM-to-go доступна только совершеннолетним гражданам Беларуси и состоит из нескольких шагов, которые последовательно предлагаются в приложении:

  • На странице входа в приложение выбрать раздел «Активация новой SIM-карты»
  • Отсканировать штрих код, который указан на SIM-карте
  • Выбрать тарифный план из доступных для подключения: «Без Лимита», «Комфорт S/M/L», Lemon Z/Y/X и «Стартовый»
  • Отсканировать паспорт, последовательно выполняя предлагаемые шаги
  • Пройти аутентификацию по распознаванию лица
  • Поставить электронную подпись на регистрационной форме

«Приобрести комплект SIM-to-go от А1 уже можно в 119 магазинах сетей-партнеров, расположенных в 41 городе Беларуси», — пишут в компании. Но на момент публикации заметки список партнеров ограничивается магазинами сетей «5 элемента», «Электросилы» и Mi.by.

Напомним, что подобный сервис с самостоятельной покупкой и регистрацией SIM-карты также доступен абонентам life:).

 
 
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Самостоятельная регистрация/активация SIM-to-go доступна только совершеннолетним гражданам Беларуси.
 
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