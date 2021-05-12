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Сделка ОПЕК+ в апреле исполнялась на 114% - оценка МЭА

12.05.2021 12:23 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Участники сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ в апреле исполнили свои обязательства на 114%. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Так, Саудовская Аравия сохраняла в апреле дополнительное добровольное сокращение добычи третий месяц подряд, что в целом обеспечило ОПЕК+ соблюдение условий сделки по сокращению добычи на таком уровне 114%.

Cтраны ОПЕК исполнили сделку на 126%, страны не-ОПЕК - на 90%.

Россия соблюдала сделку в прошлом месяце на 91% (в предыдущем месяце на 95%, по данным МЭА) с производством 9,52 млн баррелей в сутки (б/с), что на 140 тыс. б/с выше целевого уровня, отмечает агентство.

 
 
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Участники сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ в апреле исполнили свои обязательства на 114%. Об этом говорится в отчете Международного энергетического...
 
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