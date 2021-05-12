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Златан Ибрагимович из-за травмы больше не сыграет в нынешнем сезоне Серии A
Источник материала: Партизан
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович, который получил повреждение и был заменен в матче 35-го тура итальянской Серии А с "Ювентусом" (3:0), пропустит остаток сезона, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Игрок получил повреждение колена и больше не выйдет на поле в нынешнем сезоне.
Таким образом, Ибрагимович пропустит матчи чемпионата Италии с "Торино", "Кальяри" и "Аталантой".
Ибрагимович выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год, а в начале прошлого года вернулся в клуб. В нынешнем сезоне 39-летний форвард принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, забил 15 голов (три - с пенальти) и отдал две результативные передачи.
"Милан", набрав 72 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович, который получил повреждение и был заменен в матче 35-го тура итальянской Серии А с "Ювентусом" (3:0), пропустит остаток сезона,...
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