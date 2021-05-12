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Назначен новый гендиректор Большого театра

12.05.2021 12:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новым генеральным директором Большого театра Беларуси назначен Вячеслав Гарбузов, сообщилa пресс-службa театра.




"Сейчас идет представление коллективу нового гендиректора Вячеслава Ивановича Гарбузова", - проинформировали в пресс-службе.

Гарбузов с 2017 года работал в должности генерального директора Брестского академического театра драмы. Но вообще он - бывший заместитель начальника управления культуры Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Брестского облисполкома. 

Вячеслав Гарбузов окончил исторический факультет Брестского университета и Академию управления при президенте РБ. Оба учебных заведения – с отличием.
 
 
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Новым генеральным директором Большого театра Беларуси назначен Вячеслав Гарбузов, сообщилa пресс-службa театра.
 
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