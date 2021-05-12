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Модернизированные штурмовики Су-25 поступили в ВС России

12.05.2021 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мая – Sputnik. Переоборудованные образцы "крылатых танков" поступили в Южный военный округ, сообщили об этом сообщили в Минобороны России.

Первые полеты модернизированных самолетов состоятся 13 мая с аэродрома "Буденновский" в Ставропольском крае.

"В ходе первых полетов экипажей глубоко модернизированных штурмовиков Су-25СМ3, которые поступили в авиационную часть Южного военного округа в апреле текущего года, летчики выполнят пуски неуправляемых ракет и бомбометание по наземным целям", - отмечается в сообщении.

Продукция холдинга "Компания Сухой" - боевые самолеты марки "Су" - являются основой фронтовой авиации России и тактической авиации многих стран мира. 

Учебные и боевые штурмовики Су-25СМ3 с 1981 по 1991 год считались самыми маневренными крылатыми машинами. Всего за этот период было выпущено 1320 экземпляров "сушек". Они находятся на вооружении в России, Беларуси, Казахстане и многих странах СНГ.

По кодификации НАТО, СУ-25 - "Лягушачья лапка" или Frogfoot. Штурмовики предназначены для уничтожения малоподвижных целей (с легкостью уничтожают бронированные орудия и танки), а так же слабо маневренных воздушных планеров, вертолетов и самолетов - как в ночное, так и в дневное время. Экипаж состоит из одного человека. 

Состав вооружения разнообразен. На базе белорусских версий может включать бомбы и ракеты, пушечное и стрелковое вооружение. Максимальная нагрузка – четыре тонны. Может нести на борту управляемые и неуправляемые боеприпасы. Су-25 также могут использовать для постановки помех.

Скорость "Грачей" может достигать 1000 километров час. Причем как в подъеме – вертикально по прямой, так и преодолении дальних дистанций.

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Теги: Минск
 
 
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Легендарные "Грачи" усовершенствовали, первый полет штурмовиков пройдет с аэродрома в Буденновске Ставропольского края.
 
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