Метеозависимым посвящается: как вести себя во время магнитной бури?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Май 2021 года – время затяжных магнитных бурь. Непростой "магнитный" период начнется 12 мая и продлится до 17 мая. Самые опасные мероприятия выпадут на 13 и 14 мая – именно тогда случится пик удара, который может достичь шести баллов. В остальное время – до четырех баллов.

Магнитная буря – тяжелое время для метеозависимых людей: бесконечные мигрени, упадок сил, скачки давления, тошнота и ухудшение общего самочувствия – все это главные симптомы "погодной чувствительности". Также вы можете замечать за собой нервозность, раздражительность и апатичность. Как же уберечь себя во время магнитных бурь и избежать неприятных последствий – читайте в рекомендациях Sputnik.

Как пережить магнитную бурю

Следите за давлением и держите все предписанные медикаменты под рукой. Но не занимайтесь самолечением!

Постарайтесь не нервничать. Вероятность конфликтов в этот период крайне высока, вот почему стоит избегать выяснения отношений и высказываний претензий.

Пейте много воды и откажитесь от алкогольных напитков.

Исключаем все возбуждающие привычки: курение, энергетические напитки, крепкие чаи и кофе.

Больше гуляйте. Парки, скверы, леса – побольше тени и поменьше яркого солнечного света.

Не перетруждайте себя. Откажитесь от тяжелой физической работы и спорта. Только легкая зарядка и йога.

Не переедайте. Откажитесь от фастфуда, жареной и копченой еды. Также не стоит злоупотреблять сладостями.

Расслабляйтесь! Медитация, любимые книги, спокойная музыка на фоне, наведение порядка дома, рисование и прочее успокоят и наполнят вас гармонией изнутри.

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