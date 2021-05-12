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Метеозависимым посвящается: как вести себя во время магнитной бури?

12.05.2021 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Май 2021 года – время затяжных магнитных бурь. Непростой "магнитный" период начнется 12 мая и продлится до 17 мая. Самые опасные мероприятия выпадут на 13 и 14 мая – именно тогда случится пик удара, который может достичь шести баллов. В остальное время – до четырех баллов.

Магнитная буря – тяжелое время для метеозависимых людей: бесконечные мигрени, упадок сил, скачки давления, тошнота и ухудшение общего самочувствия – все это главные симптомы "погодной чувствительности". Также вы можете замечать за собой нервозность, раздражительность и апатичность. Как же уберечь себя во время магнитных бурь и избежать неприятных последствий – читайте в рекомендациях Sputnik.

Как пережить магнитную бурю

  • Следите за давлением и держите все предписанные медикаменты под рукой. Но не занимайтесь самолечением!
  • Постарайтесь не нервничать. Вероятность конфликтов в этот период крайне высока, вот почему стоит избегать выяснения отношений и высказываний претензий.
  • Пейте много воды и откажитесь от алкогольных напитков.
  • Исключаем все возбуждающие привычки: курение, энергетические напитки, крепкие чаи и кофе.
  • Больше гуляйте. Парки, скверы, леса – побольше тени и поменьше яркого солнечного света.
  • Не перетруждайте себя. Откажитесь от тяжелой физической работы и спорта. Только легкая зарядка и йога.
  • Не переедайте. Откажитесь от фастфуда, жареной и копченой еды. Также не стоит злоупотреблять сладостями.
  • Расслабляйтесь! Медитация, любимые книги, спокойная музыка на фоне, наведение порядка дома, рисование и прочее успокоят и наполнят вас гармонией изнутри.

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Комплекс магнитных бурь накроет землю в самое ближайшее время – 12 мая и заставит понервничать каждого. Как уберечь себя и избежать плачевных последствий –...
 
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