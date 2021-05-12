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Метеозависимым посвящается: как вести себя во время магнитной бури?
12.05.2021 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Май 2021 года – время затяжных магнитных бурь. Непростой "магнитный" период начнется 12 мая и продлится до 17 мая. Самые опасные мероприятия выпадут на 13 и 14 мая – именно тогда случится пик удара, который может достичь шести баллов. В остальное время – до четырех баллов.
Магнитная буря – тяжелое время для метеозависимых людей: бесконечные мигрени, упадок сил, скачки давления, тошнота и ухудшение общего самочувствия – все это главные симптомы "погодной чувствительности". Также вы можете замечать за собой нервозность, раздражительность и апатичность. Как же уберечь себя во время магнитных бурь и избежать неприятных последствий – читайте в рекомендациях Sputnik.
Как пережить магнитную бурю
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