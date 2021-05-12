Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Система основана на лоббизме": Гаспарян о выводах после стрельбы в Казани

Если раньше террор был коллективным, и такие группы можно было вычислить спецслужбам, то сейчас чаще действуют террористы-одиночки, которые ничем не выделяются из толпы. Определить их заранее, до совершения кровопролития все-таки можно ― есть целый ряд признаков. Однако главная проблема случившихся нападений и в Керчи , и в Казани не только в действиях самих нападавших, а в том, почему они стали возможны, рассуждает политический эксперт.

"Помните ситуацию с керченским стрелком, который закупал патроны? Очевидно, что надо вводить правила для магазинов, которые этим торгуют, чтобы они за этим следили, но ничего же этого не произошло. Потому что дальше начинается история лоббизма , в том числе, на законодательном уровне", ― говорит Гаспарян.

Сейчас в Казани произошло по сути то же самое, что и два с лишним года назад в Керчи, однако выводы из трагедии если и сделаны, то не те, которые необходимо было сделать на парламентском уровне, считает Гаспарян.

По мнению эксперта, из произошедшего необходимо извлекать уроки, "но этого опять нет, обсуждают что угодно ― атмосферу ненависти, мусульманский радикализм, хотя его в этом деле как раз нет".

"Отвлечемся от казанского стрелка. Не так давно Путин заговорил об учебниках истории, что некоторые из них своеобразные. У нас парламентская комиссия собралась после этого? Вызвали представителей Минобразования, крупнейших книжных сетей, задали им вопросы? У нас кто-нибудь этим занимался? Нет. Это общая часть системы, потому что в основе ее лежит лоббизм, а не подлинная забота о чем-то. И все это еще множится", ― считает Гаспарян.

Напомним, накануне в гимназии № 175 в Казани произошла стрельба . По данным властей, погибли семь детей и учительница, еще 20 человек ранены. ЧП произошло во время урока. Один из очевидцев рассказал в интернете, что кроме выстрелов произошел взрыв. Школу охраняла вахтерша, была установлена тревожная кнопка, охрана там работала три года назад.

Подробнее о хронологии событий в гимназии читайте здесь .

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