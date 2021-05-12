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"Система основана на лоббизме": Гаспарян о выводах после стрельбы в Казани
12.05.2021 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Если раньше террор был коллективным, и такие группы можно было вычислить спецслужбам, то сейчас чаще действуют террористы-одиночки, которые ничем не выделяются из толпы. Определить их заранее, до совершения кровопролития все-таки можно ― есть целый ряд признаков. Однако главная проблема случившихся нападений и
© Sputnik / Максим Богодвид
"Помните ситуацию с керченским стрелком, который закупал патроны? Очевидно, что надо вводить правила для магазинов, которые этим торгуют, чтобы они за этим следили, но ничего же этого не произошло. Потому что дальше начинается
Сейчас в Казани произошло по сути то же самое, что и два с лишним года назад в Керчи, однако выводы из трагедии если и сделаны, то не те, которые необходимо было сделать на парламентском уровне, считает Гаспарян.
По мнению эксперта, из произошедшего необходимо извлекать уроки, "но этого опять нет, обсуждают что угодно ― атмосферу ненависти, мусульманский радикализм, хотя его в этом деле как раз нет".
"Отвлечемся от казанского стрелка. Не так давно Путин заговорил об учебниках истории, что некоторые из них своеобразные. У нас парламентская комиссия собралась после этого? Вызвали представителей Минобразования, крупнейших книжных сетей, задали им вопросы? У нас кто-нибудь этим занимался? Нет. Это общая часть системы, потому что в основе ее лежит лоббизм, а не подлинная забота о чем-то. И все это еще множится", ― считает Гаспарян.
Напомним, накануне в гимназии № 175 в Казани произошла
Подробнее о хронологии событий в гимназии
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Главная проблема, которая стала очевидна после трагедии в Керчи двухлетней давности, как и после нынешней стрельбы в Казани, заключается не в самих террористах,...
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