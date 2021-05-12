Корейцы подтвердили выход конкурента BMW 3-Series Touring

Источник материала: Onliner

Корейская компания Genesis отреагировала на появление в СМИ шпионских снимков универсала G70. Чтобы журналисты не гадали на кофейной гуще, концерн подтвердил, что вскоре на рынке появится конкурент BMW 3-Series Touring. Это будет первый премиум-универсал из Южной Кореи. Опубликованы официальные тизеры модели.





Автомобиль пока еще скрыт камуфляжной пленкой, но она не мешает оценить линию его остекления. В задней стойке 5-дверного G70 не будет окна, из-за чего силуэт кузова больше напоминает растянутый хетчбэк, нежели привычный нам универсал с ярко выделенным багажным отсеком.

Уже заявлено, что основным рынком сбыта новинки будет Европа. Здесь продажи автомобиля стартуют в 2022 году. Есть предположение, что интерьер новинки будет таким же, как у седана Genesis G70. Последний с большой долей вероятности получит рестайлинг в момент выхода универсала. Клиентам предложат бензиновые двигатели объемом 2 и 3,3 литра, а также турбодизель объемом 2,2. Базовые версии универсала получат 6-ступенчатую «механику», но большинство модификаций оснастят 8-диапазонным «автоматом».