Россиянам для счастья нужно 173 тысячи рублей, или $2333, в месяц. А сколько вам?

Источник материала: Onliner

Российский сервис SuperJob опросил 2,5 тысячи россиян старше 18 лет из 541 населенного пункта всех федеральных округов, пишет «РИА Новости». Главный вопрос: сколько вам денег нужно для счастья? Выяснилось, что в среднем россиянам для счастья нужно 173 тысячи рублей, или $2333 по курсу, ежемесячно. Самые высокие запросы оказались у жителей Москвы, а самые скромные у жителей Кирова, Оренбурга и Липецка.

Москвичи заявили, что для счастья им в месяц нужно 224 тысячи российских рублей, это $3020 по сегодняшнему курсу. Жители Владивостока будут счастливы за 200 тысяч ($2697), Ростова-на-Дону — 195 тысяч ($2630), Санкт-Петербурга — 183 тысячи ($2468).

«Самые скромные же притязания — у жителей Кирова (132 тысячи рублей в месяц, или $1780 по курсу), Оренбурга (136 тысяч рублей, или $1834) и Липецка (137 тысяч рублей, или $1847)», — цитирует издание исследователей.

Между тем мужчинам для счастья в среднем нужно больше денег, чем женщинам: 192 тысячи ($2590) и 155 тысяч ($2090) рублей. Молодежи до 24 лет достаточно 130 тысяч рублей ($1753) в месяц, россиянам в возрасте от 25 до 34 лет — 164 тысячи ($2211), от 35 до 44 лет — 198 тысяч рублей ($2670), а людям от 45 лет и старше — 195 тысяч рублей ($2630) в месяц.

А теперь вопрос белорусам. Сколько денег для счастья нужно нам? Выберите вариант ответа, а в комментариях поделитесь своими мыслями по этому поводу.

Сколько денег для счастья нужно в Беларуси?

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