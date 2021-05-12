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ГАИ: в столице пьяный лицеист сел за руль, «чтобы перегнать антифриз», и совершил ДТП

12.05.2021 12:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«ДТП случилось вчера утром. 17-летний парень на Rover двигался в Минске по улице Васнецова (со стороны улицы Плеханова в направлении улицы Кулешова), — сообщили в Минской ГАИ. — В какой-то момент он не справился с управлением и совершил наезд на осветительную мачту. После этого молодой человек убежал».

ГАИ: в столице пьяный лицеист сел за руль, «чтобы перегнать антифриз», и совершил ДТП

Инспекторы рассказали, что нашли юношу: «В момент задержания он находился у себя дома. Нарушителя доставили на освидетельствование, по результатам которого в его организме выявлено 2,14 промилле алкоголя. Со слов несовершеннолетнего, он выпил три литра пива и решил в машине „перегнать антифриз“».

ГАИ: в столице пьяный лицеист сел за руль, «чтобы перегнать антифриз», и совершил ДТП

На данный момент несовершеннолетний передан родителям, автомобиль находится на охраняемой стоянке, дополнили в Госавтоинспекции.

ГАИ: в столице пьяный лицеист сел за руль, «чтобы перегнать антифриз», и совершил ДТП

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Теги: Минск
 
 
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«ДТП случилось вчера утром. 17-летний парень на Rover двигался в Минске по улице Васнецова (со стороны улицы Плеханова в направлении улицы Кулешова), — сообщили в...
 
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