ГАИ: в столице пьяный лицеист сел за руль, «чтобы перегнать антифриз», и совершил ДТП

Источник материала: Onliner

«ДТП случилось вчера утром. 17-летний парень на Rover двигался в Минске по улице Васнецова (со стороны улицы Плеханова в направлении улицы Кулешова), — сообщили в Минской ГАИ. — В какой-то момент он не справился с управлением и совершил наезд на осветительную мачту. После этого молодой человек убежал».





Инспекторы рассказали, что нашли юношу: «В момент задержания он находился у себя дома. Нарушителя доставили на освидетельствование, по результатам которого в его организме выявлено 2,14 промилле алкоголя. Со слов несовершеннолетнего, он выпил три литра пива и решил в машине „перегнать антифриз“».





На данный момент несовершеннолетний передан родителям, автомобиль находится на охраняемой стоянке, дополнили в Госавтоинспекции.





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