ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусские медсестры награждены медалью Флоренс Найтингейл

12.05.2021 12:35 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Медсестры Белорусского Красного Креста Людмила Бузель и Эльвира Шабанова награждены сегодня медалью имени Флоренс Найтингейл. Об этом сообщили в организации. Всего в мире в этом году награждены 25 медсестер.

Награждение приурочили к Международному дню медицинской сестры, который отмечается сегодня.

Людмила Бузель удостоена награды «за вклад в развитие медико-социальной службы „Дапамога“ Белорусского Красного Креста».

Белорусские медсестры награждены медалью Флоренс Найтингейл

Медсестра Лидской дорожной организации БЖД БКК Эльвира Шабанова награждена «за развитие инновационных методик медико-социального ухода».

Белорусские медсестры награждены медалью Флоренс Найтингейл

Эта серебряная медаль Красного Креста учреждена в 1912 году в честь британской сестры милосердия Флоренс Найтингейл. Вручается медсестрам и медбратьям за исключительную преданность делу и храбрость при оказании помощи раненым и больным в военное и мирное время. За всю историю СССР такой медалью были награждены 46 женщин, в основном за действия во время войны.

Белорусские медсестры награждены медалью Флоренс Найтингейл

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медсестры Белорусского Красного Креста Людмила Бузель и Эльвира Шабанова награждены сегодня медалью имени Флоренс Найтингейл. Об этом сообщили в организации....
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомеле будут судить мужчину, который смотрел «деструктивные видеоконфренции»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by