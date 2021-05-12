Белорусские медсестры награждены медалью Флоренс Найтингейл

Источник материала: Onliner

Медсестры Белорусского Красного Креста Людмила Бузель и Эльвира Шабанова награждены сегодня медалью имени Флоренс Найтингейл. Об этом сообщили в организации. Всего в мире в этом году награждены 25 медсестер.

Награждение приурочили к Международному дню медицинской сестры, который отмечается сегодня.

Людмила Бузель удостоена награды «за вклад в развитие медико-социальной службы „Дапамога“ Белорусского Красного Креста».





Медсестра Лидской дорожной организации БЖД БКК Эльвира Шабанова награждена «за развитие инновационных методик медико-социального ухода».





Эта серебряная медаль Красного Креста учреждена в 1912 году в честь британской сестры милосердия Флоренс Найтингейл. Вручается медсестрам и медбратьям за исключительную преданность делу и храбрость при оказании помощи раненым и больным в военное и мирное время. За всю историю СССР такой медалью были награждены 46 женщин, в основном за действия во время войны.



