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Как МТС помогает расти бизнесу

12.05.2021 12:37 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

МТС проанализировал предпочтения корпоративных клиентов и подобрал основные предложения для решения бизнес-задач, в том числе по организации удаленных рабочих мест.

Мобильная связь и интернет. МТС располагает широкой линейкой корпоративных тарифов, в число которых входят предложения с безлимитным интернетом и звонками во все сети. Тарифы адаптированы под самые разные потребности, с их помощью сотрудники смогут решать любые бизнес-задачи.

Интернет для офиса. Компании могут получить стабильное подключение ко Всемирной паутине на скорости до 1 Гбит/с, подключив услугу «Бизнес Коннект». При необходимости абоненту может быть предоставлен индивидуальный канал передачи данных.

Корпоративные сети по технологии SD-WANС помощью услуги компании смогут быстро объединить удаленные офисы, филиалы и дата-центры в единую сеть, даже если они подключены к разным провайдерам. Технология избавляет от необходимости настраивать VPN-соединение для каждого объекта отдельно и значительно упрощает масштабирование сети.

Электронный документооборот. Снизить расходы и значительно сэкономить время, отказавшись от бумажных носителей, поможет онлайн-сервис МТС SmartDoc. Пользователи услуги могут обмениваться электронными документами с помощью мобильного телефона, планшета или компьютера. Подписывать документы в нем можно с помощью сервиса МТС ID на смартфоне или USB-носителе.

Облачные сервисы. МТС Cloud предоставляет в аренду вычислительные мощности и системы хранения данных для создания собственной виртуальной инфраструктуры. Платформы виртуализации от ведущих мировых производителей позволят осуществить миграцию в облако максимально эффективно.

Бизнес-рассылки. Один из наиболее популярных инструментов для повышения продаж. Мультиканальная платформа рассылок «МТС Коммуникатор» позволит рассылать сообщения по каналам SMS и Viber. С ее помощью можно сделать сообщения целевыми и персонализированными.

Microsoft LyncУдобная современная система конференц-связи поможет наладить комфортную и безопасную работу сотрудников на расстоянии. Помимо аудио- и видеозвонков, участникам переговоров могут быть доступны функции общего доступа к приложениям, рабочему столу и доскам для просмотра.

Офисная IP-телефония. Сервис пользуется огромным спросом среди организаций, которые обслуживают клиентов через кол-центры, оказывают техподдержку и занимаются продажами по телефону. С его помощью компании смогут подключать многоканальные номера и изменять количество каналов в любое время.

Бизнес поискУслуга подходит компаниям, чья работа связана с перемещениями сотрудников. В основе работы сервиса лежит технология, позволяющая определять местоположение SIM-карт абонентов по сигналам базовых станций во всех сетях мобильного оператора. Координаты можно отслеживать в режиме реального времени с помощью WEB-интерфейса.

Чтобы узнать более подробную информацию о бизнес-предложениях МТС можно позвонить по телефону 0990.

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