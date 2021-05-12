Источник материала: UDF



Фото Гродненской милиции

«Учитывая, что подобная символика используется при проведении несанкционированных массовых мероприятий, а также конкретные обстоятельства в данной ситуации (его действия расценены как пикет) в отношении мужчины, был составлен административный протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий», — тогда сообщала тогда пресс-служба УВД.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жителю Слонима вернули конфискованный автомобиль с гербом «Погоня» на капоте Гродненский областной суд отменил пункт решения Слонимского суда о конфискации авто.

Водителя арестовали на 7 суток и как орудие совершения правонарушения конфисковали автомобиль «Форд Фиеста».В интернете многих комментаторов сразу удивило решение первого суда, ведь статья 24.23, по которой судили мужчину, не предусматривает наказания в виде конфискации орудия совершения правонарушения, пишетВчера популярный слонимский паблик @slonim_live сообщил, что «гродненский областной суд отменил пункт о конфискации Слонимского суда. Машина у владельца».