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Жителю Слонима вернули конфискованный автомобиль с гербом «Погоня» на капоте
Источник материала: UDF
Фото Гродненской милиции
«Учитывая, что подобная символика используется при проведении несанкционированных массовых мероприятий, а также конкретные обстоятельства в данной ситуации (его действия расценены как пикет) в отношении мужчины, был составлен административный протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий», — тогда сообщала тогда пресс-служба УВД.
Водителя арестовали на 7 суток и как орудие совершения правонарушения конфисковали автомобиль «Форд Фиеста».
В интернете многих комментаторов сразу удивило решение первого суда, ведь статья 24.23, по которой судили мужчину, не предусматривает наказания в виде конфискации орудия совершения правонарушения, пишет
Вчера популярный слонимский паблик @slonim_live сообщил, что «гродненский областной суд отменил пункт о конфискации Слонимского суда. Машина у владельца».
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Гродненский областной суд отменил пункт решения Слонимского суда о конфискации авто.
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