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Жителю Слонима вернули конфискованный автомобиль с гербом «Погоня» на капоте

12.05.2021 12:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Жителю Слонима вернули конфискованный автомобиль с гербом «Погоня» на капоте
Фото Гродненской милиции
В начале апреля в Слониме у 31-летнего мужчины конфисковали Ford, на капоте которого был изображен герб «Погоня», а на крыше две белые полоски. Мужчину за рулем Ford Fiesta задержала милиция на трассе М11.

«Учитывая, что подобная символика используется при проведении несанкционированных массовых мероприятий, а также конкретные обстоятельства в данной ситуации (его действия расценены как пикет) в отношении мужчины, был составлен административный протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий», — тогда сообщала тогда пресс-служба УВД.


Водителя арестовали на 7 суток и как орудие совершения правонарушения конфисковали автомобиль «Форд Фиеста».

В интернете многих комментаторов сразу удивило решение первого суда, ведь статья 24.23, по которой судили мужчину, не предусматривает наказания в виде конфискации орудия совершения правонарушения, пишет autogrodno.by.

Вчера популярный слонимский паблик @slonim_live сообщил, что «гродненский областной суд отменил пункт о конфискации Слонимского суда. Машина у владельца».
 
 
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Гродненский областной суд отменил пункт решения Слонимского суда о конфискации авто.
 
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