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Ученые определили, какая группа крови самая «сильная»

12.05.2021 12:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Ученые определили, какая группа крови самая «сильная»
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Частые исследования групп крови людей неоднократно показывали, что они связаны с риском определенных заболеваний, с чертами характера, сексуальностью, производительностью и даже продолжительностью жизни.

Теперь специалисты определили самую «сильную» группу крови.

Люди с этой группой крови более устойчивы к заболеваниям сердца, головного мозга и кровеносных сосудов.

Это сильные и активные люди, защищенные от рака и сохраняющие память до глубокой старости.

Специалисты отмечают, что именно здоровье мозга, сердца и сосудов позволяет долгое время оставаться физически активным.

Люди с этой группой крови не подвержены риску сердечного приступа или инсульта, которые являются основными причинами смерти во всем мире.

Такие счастливчики являются носителями первой группы крови (также известной как нулевая). Ученые отмечают, что эта группа крови отличается низкой свертываемостью, что снижает нагрузку на сердце и мозг.

Кроме того, люди с этой группой крови реже страдают психологическими расстройствами.
 
 
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Люди с этой группой крови более устойчивы к заболеваниям сердца, головного мозга и кровеносных сосудов.
 
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