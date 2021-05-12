Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ученые определили, какая группа крови самая «сильная» Люди с этой группой крови более устойчивы к заболеваниям сердца, головного мозга и кровеносных сосудов.

Теперь специалисты определили самую «сильную» группу крови.Люди с этой группой крови более устойчивы к заболеваниям сердца, головного мозга и кровеносных сосудов.Это сильные и активные люди, защищенные от рака и сохраняющие память до глубокой старости.Специалисты отмечают, что именно здоровье мозга, сердца и сосудов позволяет долгое время оставаться физически активным.Люди с этой группой крови не подвержены риску сердечного приступа или инсульта, которые являются основными причинами смерти во всем мире.Такие счастливчики являются носителями первой группы крови (также известной как нулевая). Ученые отмечают, что эта группа крови отличается низкой свертываемостью, что снижает нагрузку на сердце и мозг.Кроме того, люди с этой группой крови реже страдают психологическими расстройствами.