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В Гомеле будут судить мужчину, который смотрел «деструктивные видеоконфренции»

12.05.2021 12:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Гомеле будут судить мужчину, который смотрел «деструктивные видеоконфренции»
Фото: Pixabay.com
Гомельская милиция отчиталась о задержании местного жителя, который участвовал в «деструктивных видеоконференциях». Информация о нем появилась на сайте гомельского УВД.

Мужчину нашли сотрудники местного ГУБОПиК. Сообщается, что 32-х летний житель областного центра «участвовал в оппозиционных закрытых видеоконференциях с участием беглых, где обсуждал организацию и координацию протестных акциий» в Гомеле.

Мужчина на видео подтвердил, что смотрел зум-конференции Валерия Цепкало, «потому что сам айтишник», и Ольги Карач. На вопрос о политических взглядах гомельчанин сказал, что придерживается «нейтральной» точки зрения, ни в какой деятельности не участвует и никакую информацию нигде не читает.

На задержанного были составлены два протокола по ст. 19.1 (мелкое хулиганство) и 24.3 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица). До суда его отправили в ИВС.

Кроме того, задержанному гомельчанину вынесли официальное предупреждение о недопустимости занятия экстремизмом.
 
Теги: Гомель
 
 
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