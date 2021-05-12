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В Гомеле будут судить мужчину, который смотрел «деструктивные видеоконфренции»
Источник материала: UDF
Фото: Pixabay.com
Мужчину нашли сотрудники местного ГУБОПиК. Сообщается, что 32-х летний житель областного центра «участвовал в оппозиционных закрытых видеоконференциях с участием беглых, где обсуждал организацию и координацию протестных акциий» в Гомеле.
Мужчина на видео подтвердил, что смотрел зум-конференции Валерия Цепкало, «потому что сам айтишник», и Ольги Карач. На вопрос о политических взглядах гомельчанин сказал, что придерживается «нейтральной» точки зрения, ни в какой деятельности не участвует и никакую информацию нигде не читает.
На задержанного были составлены два протокола по ст. 19.1 (мелкое хулиганство) и 24.3 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица). До суда его отправили в ИВС.
Кроме того, задержанному гомельчанину вынесли официальное предупреждение о недопустимости занятия экстремизмом.
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На задержанного были составлены два протокола.
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