Белорусской оперой и балетом будет командовать бывший директор Брестского драмтеатра

Новым генеральным директором Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси назначен Вячеслав Гарбузов, сообщила БелаПАН пресс-секретарь театра Елена Балабанович.



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По ее словам, сегодня новый директор представлен коллективу театра.

До нового назначения Гарбузов был директором Брестского академического театра драмы. Он сменил Александра Петровича, который руководил театром с ноября 2019 года.

Вячеслав Гарбузов родился в Пружанах (Брестская область). В 1998 году поступил в Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина на исторический факультет. В 2003 году окончил с отличием по специальности «История и социально-политические дисциплины».

С 2002 по 2009 год работал в общественном объединении «Белорусский республиканский союз молодежи». С 2009 года — на различных должностях в Брестском областном исполнительном комитете, курировал вопросы развития национальных объединений и межконфессиональной сферы. В последующем — в управлении культуры Брестского облисполкома.

В 2011 году окончил с отличием Институт государственной службы Академии управления при президенте, в 2019 году — Институт повышения квалификации и переподготовки кадров учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств».

С декабря 2017 года находился в должности генерального директора Брестского академического театра драмы имени Ленинского комсомола Беларуси.

В 2018 году принят в Международную ассоциацию деятелей русских театров зарубежья.