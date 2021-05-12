Журналистку Катерину Борисевич перевели из Жодино в СИЗО Могилева

Журналистку портала tut.by Катерину Борисевич перевели из следственной тюрьмы в Жодино в СИЗО Могилева.





«Катерина была осуждена на полгода лишения свободы по делу о «ноль промилле», срок ее заключения истекает 19 мая, то есть через неделю, — пишет tut.by. — Вероятнее всего, после могилевского СИЗО ее этапируют в колонию в Гомеле, где отбывают наказание впервые осужденные женщины».

Катерина Борисевич и врач Артем Сорокин были задержаны 19 ноября 2020 года. Поводом стала опубликованная 13 ноября на портале tut.by статья Борисевич, в которой говорилось, что в крови 31-летнего Романа Бондаренко, погибшего 12 ноября, не было алкоголя.

Суд по делу о «ноль промилле» по ходатайству государственного обвинителя сделали закрытым. 2 марта Борисевич и Сорокину вынесли приговор . Сорокину назначили два года лишения свободы с отсрочкой на год и штраф в 1.450 рублей, Борисевич приговорили к шести месяцам колонии и штрафу в 2.900 рублей. Прокуратура подала апелляцию на приговор журналистке, однако Мингорсуд оставил ее без удовлетворения.

В конце апреля стало известно, что находившуюся после суда в тюрьме Жодино Борисевич поставили на учет как склонную к экстремизму.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала Борисевич и Сорокина узниками совести.

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