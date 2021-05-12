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«Песочница» откроется уже в эту пятницу
Источник материала: Tut.by
Площадка с фудтраками и уличной едой
Представители «Песочницы» говорят, что подготовили для минчан новые зоны отдыха, на площадке появятся новые арт-объекты, но главной по-прежнему остается еда. В этом сезоне сеты будут стоить 9 рублей, их фотографии появятся позже.
Нововведение этого года — городской огород Plantация. Его заложат в субботу, 15 мая, в 13.00. Это совместный проект «Песочницы», МАССА, художника Evgeny Сowek и городских инициатив «Марис Мар» и «Дбаю». Свои именные грядки со специальными табличками высадят эко- и фудблогеры, активисты и горожане, а в результате в Минске появится место, где можно будет увидеть, как растет редис и помидоры, поухаживать за своими зелеными насаждениями и выпить ароматного чаю из выращенных трав.
В ближайшие выходные, 15−16 мая, на площадке пройдет «Горошек маркет».
В последний раз «Песочница»
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Площадка с фудтраками и уличной едой «Песочница» начнет работу уже в пятницу, 14 мая, в 17.00. В этом сезоне там появится городской огород, а стоимость сетов будет 9...
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