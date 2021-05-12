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«Песочница» откроется уже в эту пятницу

12.05.2021 12:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Площадка с фудтраками и уличной едой «Песочница» начнет работу уже в пятницу, 14 мая, в 17.00. В этом сезоне там появится городской огород, а стоимость сетов будет 9 рублей (поднялась на один рубль с прошлого года).


Представители «Песочницы» говорят, что подготовили для минчан новые зоны отдыха, на площадке появятся новые арт-объекты, но главной по-прежнему остается еда. В этом сезоне сеты будут стоить 9 рублей, их фотографии появятся позже.

Нововведение этого года — городской огород Plantация. Его заложат в субботу, 15 мая, в 13.00. Это совместный проект «Песочницы», МАССА, художника Evgeny Сowek и городских инициатив «Марис Мар» и «Дбаю». Свои именные грядки со специальными табличками высадят эко- и фудблогеры, активисты и горожане, а в результате в Минске появится место, где можно будет увидеть, как растет редис и помидоры, поухаживать за своими зелеными насаждениями и выпить ароматного чаю из выращенных трав.

В ближайшие выходные, 15−16 мая, на площадке пройдет «Горошек маркет».

В последний раз «Песочница» открывалась для минчан почти год назад, в июне 2020-го. Она проработала до осени. В том сезоне сеты стоили 8 рублей. А вот зимнюю ярмарку не проводили.

«Песочница»

Когда: каждый день с 12.00 до 23.00 (в день открытия, 14 мая, с 17.00)
Где: ул. Куйбышева, 45
Сколько: вход на площадку свободный, сеты — 9 рублей

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Теги: Минск
 
 
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Площадка с фудтраками и уличной едой «Песочница» начнет работу уже в пятницу, 14 мая, в 17.00. В этом сезоне там появится городской огород, а стоимость сетов будет 9...
 
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