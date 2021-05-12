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Поток контрабандных белорусских сигарет в Европу не иссякает
Источник материала: АФН
В Польше перехватили очередную партию контрабандных сигарет из Беларуси.
Как сообщает bialystok.wyborcza.pl, сотрудники Подляского таможенного и налогового управления выявили 500 тысяч пачек сигарет без польских акцизных марок на 7,5 млн злотых (2 млн долларов).
Грузовик, в котором находились контрабандные сигареты белорусского производства, ехал из Латвии. Его задержали для проверки возле польско-литовской границы.
По документам, 51-летний гражданин Латвии вез корма для животных. В результате обыска выяснилось, что весь трейлер был заполнен картонными коробками с нелегальными сигаретами.
«По запросу районной прокуратуры в Сувалках водитель грузовика был временно арестован на 3 месяца. Ему грозит тюремное заключение сроком до 10 лет», - говорится в сообщении.
Несколькими днями ранее в Польше была пресечена крупнейшая в истории контрабанда белорусских сигарет почти на 10 млн долларов.
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В Польше перехватили очередную партию контрабандных сигарет из Беларуси.
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