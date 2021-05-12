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Дело о студенческих протестах в Минске будет слушаться в Доме правосудия

12.05.2021 13:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд Советского района Минска на неделе начинает рассматривать уголовное дело о студенческих протестах в Минске, сообщили в суде.





Уголовное дело об организации "маршей студентов" расследовало Главное следственное управление Следственного комитета. По данным СК, в качестве обвиняемых привлечено 12 человек.

"14 мая в 10:30 состоится первое судебное заседание по уголовному делу в отношении 12-ти лиц, организовавших акции протестов в студенческой среде различных ВУЗов Минска", - сообщила Sputnik в среду помощник председателя суда Советского района Минска Виктория Можейко.

По ее словам, уголовное дело будет рассматриваться в выездном судебном заседании в здании Дома Правосудия.

Как ранее сообщал Следственный комитет, среди обвиняемых студенты, преподаватель и член Координационного совета Алана Габримариам.

В обвинении сказано, что фигуранты, "действуя группой лиц по предварительному сговору, в период времени с августа по ноябрь 2020 года, находясь в Минске, выработали план для дестабилизации обстановки на территории Республики Беларусь и принимали меры к его реализации".

Следствием установлено, что обвиняемые являлись координаторами на местах, распространяли информацию о времени и месте проведения массовых мероприятий в Telegarm-каналах, лично призывали к участию в акциях протеста, формировали у ряда лиц желание участвовать в противоправных групповых действиях.

Так, СК ранее сообщал, что во время проведения протестных акций студенты блокировали коридоры и лестничные маршей, затрудняли проход студентов, преподавателей и посетителей, создавали шум (громкие крики, свист, скандирование лозунгов, пение).

"Противоправная деятельность группы была пресечена сотрудниками КГБ. Следователями в рамках следствия были допрошены свидетели и обвиняемые. В рамках предварительного расследования проведены обыски, в ходе которых изъята мобильная и компьютерная техника, ее содержимое тщательно проанализировано", - отметили в СК. 

По результатам расследования фигурантам предъявлены обвинения по ч.2 ст.17 и ч.1 ст.342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, совершенная группой лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Они под стражей. 
 
Теги: Минск
 
 
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Суд Советского района Минска на неделе начинает рассматривать уголовное дело о студенческих протестах в Минске, сообщили в суде.
 
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