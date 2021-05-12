Появился список iPhone и iPad, которые обновятся до iOS 15

Источник материала: Onliner

Ресурс Wccftech опубликовал список смартфонов и планшетов Apple, которые получат операционную систему iOS 15. Анонс iOS 15 и iPadOS 15 состоится в июне на ежегодном мероприятии WWDC 2021. Отмечается, что Apple не реализовала поддержку «совсем-совсем старых» iPhone и iPad: iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE, а также iPad mini 4 и iPad Air 2.

Эта информация может понадобиться тем, кто готовился (или не готовился) менять свой смартфон или планшет Apple. С этим списком решение принять окажется чуть проще, особенно если вы продолжаете пользоваться «древним» девайсом. Стоит отметить, что информация носит неофициальный характер.

iPhone 12, iPhone 12 Pro;

iPhone 12 Pro Max;

iPhone 12 mini;

iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone XS Max, iPhone XS;

iPhone 11, iPhone XR;

iPhone X;

iPhone 8, iPhone 7;

iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus;

2020 iPhone SE 2;

iPod touch седьмого поколения;

iPad Air 4;

10,2-дюймовый iPad 8;

11-дюймовый iPad Pro (1-е и 2-е поколения), 12,9-дюймовый iPad Pro (3-е и 4-е поколения);

10,5- дюймовый iPad Pro (1-е поколение), 12,9-дюймовый iPad Pro (2-е поколение);

iPad (5-е и 6-е поколения);

iPad mini (5-е поколение), iPad Air (3-е поколение);

10,2- дюймовый iPad (7-е поколение);

9,7- дюймовый iPad Pro (1-е поколение);

12,9- дюймовый iPad Pro (1-е поколение).