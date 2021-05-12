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Появился список iPhone и iPad, которые обновятся до iOS 15

12.05.2021 13:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Ресурс Wccftech опубликовал список смартфонов и планшетов Apple, которые получат операционную систему iOS 15. Анонс iOS 15 и iPadOS 15 состоится в июне на ежегодном мероприятии WWDC 2021. Отмечается, что Apple не реализовала поддержку «совсем-совсем старых» iPhone и iPad: iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE, а также iPad mini 4 и iPad Air 2.

Эта информация может понадобиться тем, кто готовился (или не готовился) менять свой смартфон или планшет Apple. С этим списком решение принять окажется чуть проще, особенно если вы продолжаете пользоваться «древним» девайсом. Стоит отметить, что информация носит неофициальный характер.

  • iPhone 12, iPhone 12 Pro;
  • iPhone 12 Pro Max;
  • iPhone 12 mini;
  • iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone XS Max, iPhone XS;
  • iPhone 11, iPhone XR;
  • iPhone X;
  • iPhone 8, iPhone 7;
  • iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus;
  • 2020 iPhone SE 2;
  • iPod touch седьмого поколения;
  • iPad Air 4;
  • 10,2-дюймовый iPad 8;
  • 11-дюймовый iPad Pro (1-е и 2-е поколения), 12,9-дюймовый iPad Pro (3-е и 4-е поколения);
  • 10,5- дюймовый iPad Pro (1-е поколение), 12,9-дюймовый iPad Pro (2-е поколение);
  • iPad (5-е и 6-е поколения);
  • iPad mini (5-е поколение), iPad Air (3-е поколение);
  • 10,2- дюймовый iPad (7-е поколение);
  • 9,7- дюймовый iPad Pro (1-е поколение);
  • 12,9- дюймовый iPad Pro (1-е поколение).
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Ресурс Wccftech опубликовал список смартфонов и планшетов Apple, которые получат операционную систему iOS 15. Анонс iOS 15 и iPadOS 15 состоится в июне на ежегодном мероприятии WWDC...
 
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