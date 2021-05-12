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Позвонил в Viber и представился сотрудником банка: мошенник похитил у минчанина с карты около Br49 тыс.
Источник материала: ОНТ
Житель Минска обратился в Советское РУВД с заявлением о том, что у него со счета украли почти Br49 тыс.,
Мошенник позвонил минчанину в Viber и представился сотрудником банка. Мужчина сообщил о списании средств со счета и попросил жителя Минска назвать реквизиты банковской карты с целью проверки. Затем минчанин назвал мошеннику код из сообщения, которое пришло на его мобильный телефон. В результате у него с карты списали около Br49 тыс.
Сотрудники милиции установили личность мошенника – им оказался 35-летний житель Минска. Мужчина нигде не работает. Он задержан. Установлено, что мужчина причастен к другим аналогичным преступлениям.
В ГУВД рассказали, как отличить мошенника от сотрудника банка.
ФОТО: freepik
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Позвонил в Viber и представился сотрудником банка: мошенник похитил у минчанина с карты около Br49 тыс.
Житель Минска обратился в Советское РУВД с заявлением о том, что у него со счета украли почти Br49 тыс., пишет БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома. Мошенник...
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