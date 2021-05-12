Позвонил в Viber и представился сотрудником банка: мошенник похитил у минчанина с карты около Br49 тыс.

Источник материала: ОНТ

Житель Минска обратился в Советское РУВД с заявлением о том, что у него со счета украли почти Br49 тыс., пишет БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

Мошенник позвонил минчанину в Viber и представился сотрудником банка. Мужчина сообщил о списании средств со счета и попросил жителя Минска назвать реквизиты банковской карты с целью проверки. Затем минчанин назвал мошеннику код из сообщения, которое пришло на его мобильный телефон. В результате у него с карты списали около Br49 тыс.

Сотрудники милиции установили личность мошенника – им оказался 35-летний житель Минска. Мужчина нигде не работает. Он задержан. Установлено, что мужчина причастен к другим аналогичным преступлениям.

В ГУВД рассказали, как отличить мошенника от сотрудника банка.

ФОТО: freepik





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