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«Манчестер Сити» – чемпион английской премьер-лиги

12.05.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Манчестер Сити» – чемпион английской премьер-лиги

«Манчестер Сити» стал чемпионом английской премьер-лиги. Титул команда выиграла досрочно, после того как их принципиальный соперник, «Манчестер Юнайтед», потерял даже теоретические шансы на трофей.

В матче 36-го тура «Юнайтед» встречался с «Лестером». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Лестера» и поставила точку в вопросе чемпионства. Сейчас у «Манчестер Юнайтед» 70 очков, до завершения чемпионата осталось всего три тура. У идущих на первом месте футболистов «Сити» 80 очков, и их уже не догнать. Для команды титул стал седьмым в чемпионате Англии. И совсем скоро им предстоит сразиться за еще один трофей – 29 мая «Манчестер Сити» сыграет с «Челси» в финале Лиги Чемпионов. 

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«Манчестер Сити» стал чемпионом английской премьер-лиги. Титул команда выиграла досрочно, после того как их принципиальный соперник, «Манчестер Юнайтед», потерял...
 
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