Политический кризис в Болгарии: с 12 мая страной управляет техническое правительство

Источник материала: ОНТ

Политический кризис в Болгарии. Страной будет управлять техническое правительство, оно 12 мая приступит к работе и продолжит её до 11 июля.

Такая ситуация в государстве сложилась впервые. Президент подписал указ о роспуске народного собрания. Напомним, оно было выбрано 4 апреля, но так и не смогло договориться о формировании нового правительства. Пытались это сделать трижды, когда президент передавал мандат на формирование правительства различным партиям, но они отвечали отказом. После третьей попытки, согласно закону, до проведения новых выборов президент назначил новое правительство.

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