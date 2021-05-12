|
Паяльная лампа, ножи, стекло: пакистанский парикмахер делает прически очень нестандартными способами
Источник материала: ОНТ
Он просто решил придумать что-то новое для привлечения клиентов!
Парикмахер Али Аббас в пакистанском салоне использует паяльную лампу, мясницкие ножи и даже осколки стекла. Стрижка таким неординарным образом стоит 13 долларов, при этом простыми ножницами – в два раза дешевле. Удивительно то, что частые клиенты – женщины. В таком экстравагантном стиле мастер работает с 2016 года.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Паяльная лампа, ножи, стекло: пакистанский парикмахер делает прически очень нестандартными способами
Он просто решил придумать что-то новое для привлечения клиентов! Парикмахер Али Аббас в пакистанском салоне использует паяльную лампу, мясницкие ножи и даже...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)