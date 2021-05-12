Паяльная лампа, ножи, стекло: пакистанский парикмахер делает прически очень нестандартными способами

Источник материала: ОНТ

Он просто решил придумать что-то новое для привлечения клиентов!

Парикмахер Али Аббас в пакистанском салоне использует паяльную лампу, мясницкие ножи и даже осколки стекла. Стрижка таким неординарным образом стоит 13 долларов, при этом простыми ножницами – в два раза дешевле. Удивительно то, что частые клиенты – женщины. В таком экстравагантном стиле мастер работает с 2016 года.

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